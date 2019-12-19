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УКАЗЫ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о вице-премьере, министре экономики Республики Абхазия:
«Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Ардзинба Адгура Амирановича».
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о главе Администрации Очамчырского района:
«Освободить Допуа Гиви Хонеловича от должности главы Администрации Очамчырского района согласно поданному заявлению».
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Очамчырского района:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Очамчырского района Цвижба Геннадия Платоновича».
Номер: 134
Выпуск: 3874
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА