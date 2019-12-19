С ВНИМАНИЕМ К ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с представителями Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

Участники совещания минутой молчания почтили память председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Бадри Агрба.

Представители Ассоциации инвалидов отметили положительные результаты в сфере медико-социальной реабилитации инвалидов войны в течение пяти предыдущих лет. В частности, было сказано об оказании финансовой поддержки региональным организациям инвалидов Отечественной войны, повышении пособий инвалидам первой группы, приезде в Республику Абхазия специалистов в сфере протезирования нижних конечностей из Федеративной Республики Германия для обучения местных специалистов новым технологиям протезирования.

Кроме того, члены Ассоциации представили главе государства предложения по реформированию деятельности Фонда инвалидов Отечественной войны.

В свою очередь Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что со стороны государства и в дальнейшем будет оказываться поддержка инициатив Ассоциации инвалидов.

Номер: 134Выпуск: 3874Рубрика: политикаАвтор: Наала Авидзба