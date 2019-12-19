ВАЛЕРИЙ БГАНБА: НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТПРОГРАММЫ 2020-2022 ГОДОВ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 4,5 МЛРД РУБЛЕЙ

РОССИЯ – АБХАЗИЯ

В Сухуме завершилось 18-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством Премьер-министра РА Валерия Бганба и заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко.

Стороны подписали Протокол 18-го заседания Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ.

Председатели Комиссии сообщили об итогах пленарного заседания.

Премьер-министр РА Валерий Бганба сказал, что Инвестпрограмма 2020-2022 гг. утверждена: «В основном в нее вошли инфраструктурные проекты – строительство и реконструкция дорог, объектов энергетики, которые нам очень нужны, есть также социальные проекты – детская больница в Сухуме. На Инвестпрограмму 2020-2022 гг. будет выделено 4,5 млрд руб.».

При этом Бганба подчеркнул, что есть объекты предыдущей Инвестпрограммы, которые нужно завершить: «Больше всего меня волнует объект в Ткуарчале. Это – больница, которую завершить, к сожалению, мы не успеваем. Работы осталось немного, но в оставшиеся десять дней не уложимся. Остальные объекты уже завершены, идет процесс приемки».

Валерий Бганба сообщил, что оказана помощь Нацбанку: «Должно быть подписано трехстороннее соглашение. Есть вопросы, которые нужно решить. В частности, банки РФ предложили некоторые изменения в законодательстве в сфере банковской деятельности. Они сейчас у нас в разработке».

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил высокое качество строительства на объектах Инвестпрограммы: «Мы были в школе, которая строится в Гагре, она рассчитана на 600 мест. Это современная школа, строительство которой, по российским стандартам, отличается высоким качеством. Те объекты, которые уже созданы, тоже достаточно функциональны. Я удовлетворен тем, что увидел. Мы говорили об упрощении запуска Программы и попробуем в этой плоскости решать задачи».

Мутко сообщил об основных направлениях Инвестпрограммы 2019-2022 гг.: «Программа достаточно большая и серьезная, направленная на снятие ограничений и повышение экономического потенциала страны. Мы договорились, что примем некую программу по гармонизации законодательства для того, чтобы открыть больше возможностей для совместного ведения бизнеса. У нас только одно желание: сделать все, чтобы республика сама начала зарабатывать и появился экономический потенциал».

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Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил, что у Российской Федерации и Республики Абхазия налажены тесные долгосрочные отношения, основанные на фундаментальном Договоре о сотрудничестве.

Это – соглашения в социальной сфере, в области модернизации и обеспечения лекарственными препаратами, вопросы создания совместного Информационно-координационного центра.

По ИКЦ предстоят более активные работы, и финансирование по этому объекту намечено с начала 2020 года.

Номер: 134Выпуск: 3874Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс