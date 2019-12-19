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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РАУЛЯ ХАДЖИМБА И ВИТАЛИЯ МУТКО
РОССИЯ – АБХАЗИЯ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, прибывшего в Республику Абхазия с рабочим визитом для участия в заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Виталий Мутко поблагодарил Рауля Хаджимба за оказанный прием.
«Мы побывали на социальных, инфраструктурных и инженерных объектах в Гагре, Новом Афоне и Сухуме. В целом все на хорошем уровне. Также мы обсудили вопросы и по завершению нашей программы в декабре. Контуры программы подготовлены на 2020-2022 гг. Очень хорошие впечатления от университета, пообщались с молодежью. Ребята обращались с хорошими вопросами и просьбами. Мы осмотрели спортивный комплекс и договорились оказать содействие в его скорейшем восстановлении», – сказал Виталий Мутко.
Президент Абхазии отметил важность заседания Межправительственной комиссии: «Необходимо обсудить и то, что сделано за период 2018-2019 гг., и, конечно, те мероприятия, которые предстоит выполнить в 2020-2022 гг. Это дает положительную динамику развитию Абхазии, создает условия для роста финансовых возможностей».
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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба и заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко проинспектировали строительство детского сада в Новом Афоне. Объект был построен и сдан в эксплуатацию согласно Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию РА.
По информации представителей компании-застройщика, возведение детского сада началось в 2017 году и продолжалось 2 года, объект соответствует современным требованиям и рассчитан на 140 детей.
Зампредседателя Правительства РФ одобрил объект. При этом он посоветовал лучше обустроить парковые зоны, добавить развлекательного оборудования для детей и сделать искусственное травяное покрытие.
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Заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко посетил Абхазский государственный университет и встретился со студентами. На встрече присутствовали ректор АГУ Алеко Гварамия и Премьер-министр РА Валерий Бганба.
Открывая встречу, Алеко Гварамия рассказал об истории университета, о проблемах, которые преодолел вуз на пути к восстановлению, а также о достижениях и успехах студентов и выпускников.
Виталий Мутко выступил перед студентами: «Сегодня у нас важный день, мы собрались для подведения итогов совместной деятельности Межправительственной комиссии по социально-экономическому развитию РА, взаимоотношений между нашими странами, народами».
На встрече студенты задали ряд вопросов зампредседателя Правительства РФ.
Номер: 134
Выпуск: 3874
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА