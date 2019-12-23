ИСКУССТВО ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Были проведены исследования, которые показали, что участие в культурных мероприятиях полезно для профилактики и облегчения многих заболеваний, например, депрессии, слабоумия и хронических болей.

Ученые из Великобритании установили, что регулярное посещение музеев и спектаклей в театрах способствует долголетию. Результаты были опубликованы в медицинском журнале The BMJ.

Выводы специалистов основываются на 14-летних наблюдениях, в которых участвовали примерно семь тысяч добровольцев старше 50 лет.

Результаты испытания дополнили предыдущие наблюдения о том, что люди, которые интересовались этой сферой, укрепили физическое и психическое здоровье.

Медики из Великобритании предположили, что данные мероприятия уменьшают уровень стресса, увеличивая запас эмоциональных ресурсов, что в свою очередь благоприятно сказывается на продолжительности жизни.

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия