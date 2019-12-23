СВОИМИ РУКАМИ

Новогодняя ярмарка

Ярмарка продукции сельского хозяйства и ручных изделий, в которой приняли участие мастера из всех районов Абхазии, прошла в Сухуме во второй половине декабря.

В ярмарке приняли участие около 70 производителей и предпринимателей, которые представили товары собственного производства. Здесь можно было попробовать вкусную выпечку, пончики, купить куклы, елочные игрушки, украшения, посуду, символику, авторские картины, новогодний букет, мини-елки, продегустировать абхазские сладости, приобрести шампуни, мыло, косметику и символ нового, 2020 года – Крысу.

Свою продукцию выставили на продажу и местные производители, работающие в сельском хозяйстве. Они предлагали цитрусовые, мед, аджику, аджинджух, приготовленные своими руками, продавали выпечку, соки, компоты, джемы и варенья.

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия