НА КРЫЛЬЯХ ПОЭЗИИ

Вечер в библиотеке

Как много в Абхазии талантливых детей, молодежи! Это в очередной раз показал вечер «И пробуждается поэзия ко мне», который недавно состоялся в Сухуме, в Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир. Здесь со стихами собственного сочинения о любимой Родине – Абхазии, о природе, о дорогих сердцу людях выступали студенты филологического факультета Абхазского государственного университета, ученики сухумских средних школ, в том числе и начальных классов. И все, кто пришел на этот вечер, с удовольствием слушали и подбадривали, благодарили выступающих аплодисментами.

Обращаясь к участникам вечера, его вдохновитель и организатор, сотрудница библиотеки Виолетта Иванба рассказала, как много сил и души пришлось вложить в этот проект, как искали в сухумских школах и в высшем учебном заведении начинающих талантливых авторов. И вот свершилось. Она выразила благодарность всем, кто помогал в реализации данного проекта.

«Мы на этом не собираемся останавливаться, – подчеркнула В.Иванба. – Наш проект только набирает силу и будет продолжен с привлечением молодых начинающих авторов не только столицы, но и всей нашей республики».

Директор Национальной библиотеки Борис Чолариа призвал присутствующих не судить слишком строго юных сочинителей, ведь они пока только делают свои первые шаги в литературном творчестве. Конечно, они нуждаются в наставничестве, в поддержке и понимании, в добрых советах. «Мы долго думали, что подарить нашим юным талантам, – сказал Б. Чолариа, – и решили подготовить и вручить каждому автору небольшую книжку его стихов. Пусть эта самая первая книга станет началом их большого пути в литературу».

После вечера юные авторы сфотографировались на память у входа в библиотеку.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ