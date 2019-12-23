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ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТА
СПОРТ
Боксеры из Абхазии Ринат Бения, Давид Цколия и Армен Минасян заняли первые места на турнире по боксу в городе Марксе, сообщил тренер спортсменов Элизбар Джологуа.
Бронзу в турнире взяли Рамин Коркия и Руслан Габуния.
«Ребята показали себя конкурентоспособными спортсменами. Они проявили силу воли и упорство в достижении победы. Такие поездки необходимы для профессионального роста спортсменов», – сказал он.
В традиционном турнире по боксу памяти ветерана спорта Виктора Соснера приняли участие более 180 спортсменов из Казахстана, Северного Кавказа, Азербайджана и регионов России.
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Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу в первенстве Московской области по боксу среди юниоров, в котором приняли участие более 150 спортсменов. Соревнования проходили за выход на первенство России.
«Герман провел три боя и во всех одержал победу. Перед тем, как выступить в первенстве России, ему предстоит драться в первенстве Центрального федерального округа», – сказал тренер Элизбар Джологуа.
Арджения также был награжден призом за лучшую технику. Награду спортсмену вручил олимпийский чемпион, главный тренер сборной Китая по боксу Александр Лебзяк.
Спутник-Абхазия
Номер: 135
Выпуск: 3875
Рубрика: спорт
Автор: Спутник-Абхазия