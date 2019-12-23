ЧЕТЫРЕ ЗОЛОТА

СПОРТ

Боксеры из Абхазии Ринат Бения, Давид Цколия и Армен Минасян заняли первые места на турнире по боксу в городе Марксе, сообщил тренер спортсменов Элизбар Джологуа.

Бронзу в турнире взяли Рамин Коркия и Руслан Габуния.

«Ребята показали себя конкурентоспособными спортсменами. Они проявили силу воли и упорство в достижении победы. Такие поездки необходимы для профессионального роста спортсменов», – сказал он.

В традиционном турнире по боксу памяти ветерана спорта Виктора Соснера приняли участие более 180 спортсменов из Казахстана, Северного Кавказа, Азербайджана и регионов России.

***

Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу в первенстве Московской области по боксу среди юниоров, в котором приняли участие более 150 спортсменов. Соревнования проходили за выход на первенство России.

«Герман провел три боя и во всех одержал победу. Перед тем, как выступить в первенстве России, ему предстоит драться в первенстве Центрального федерального округа», – сказал тренер Элизбар Джологуа.

Арджения также был награжден призом за лучшую технику. Награду спортсмену вручил олимпийский чемпион, главный тренер сборной Китая по боксу Александр Лебзяк.

Спутник-Абхазия

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: спортАвтор: Спутник-Абхазия