НАШИ ДЕТИ

Герд Хибба, ученик пятого класса Горской школы №10 им. Лакоба г.Сухума, отличник. Он имеет феноменальную память. Если в классе прочли литературное произведение, то он может его сразу пересказать близко к тексту и грамотно. А всё это благодаря его бабушке Ольге Юрьевне Курбатовой, которая с детства прививала ему любовь к литературе: читала ему народные сказки, обучала его русской азбуке и чтению. Любимые школьные предметы Герда – русская литература, математика и английский язык.

Герд углублённо изучает английский язык у известного педагога Гунды Герхелия. Он очень старается, так как английский язык поможет осуществить его мечту – путешествовать по различным странам.

Серьёзно Герд относится и к спорту. Занимался дзюдо, но сегодня его главным увлечением является футбол. Он полузащитник юношеской футбольной команды «Нарт», его тренер – Ираклий Кация. В свободное от занятий время Герд бежит на футбольное поле, где он оказывается в своей стихии с его любимым «другом» – футбольным мячом.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ