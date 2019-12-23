НА КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛКУ

Новости из Южной Осетии

Семнадцать учеников югоосетинских школ проведут три насыщенных дня в Москве. В поездке их будут сопровождать два преподавателя и врач. Дети посетят главные достопримечательности российской столицы, а также побывают в театре Куклачева и на киностудии «Мосфильм».

В состав группы вошли дети из всех районов республики.

Во время отбора преимущество отдавалось детям-сиротам, детям из многодетных семей, активистам и отличникам.

Поездка на Кремлевскую елку стала уже традиционной для южноосетинских детей. В прошлом году в Москву отправились 15 человек.

В этом году численность группы увеличилась до 17.

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия