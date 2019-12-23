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23.12.2019
Номер: 135
Выпуск: 3875
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия
НА КРЕМЛЕВСКУЮ ЕЛКУ
Новости из Южной Осетии
Семнадцать учеников югоосетинских школ проведут три насыщенных дня в Москве. В поездке их будут сопровождать два преподавателя и врач. Дети посетят главные достопримечательности российской столицы, а также побывают в театре Куклачева и на киностудии «Мосфильм».
В состав группы вошли дети из всех районов республики.
Во время отбора преимущество отдавалось детям-сиротам, детям из многодетных семей, активистам и отличникам.
Поездка на Кремлевскую елку стала уже традиционной для южноосетинских детей. В прошлом году в Москву отправились 15 человек.
В этом году численность группы увеличилась до 17.
Номер: 135
Выпуск: 3875
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия