ШАГАЯ ПО СТУПЕНЯМ ЖИЗНИ

Наша молодежь

«Будущее страны в руках молодежи», – говорит старшее поколение. Какой будет страна в ближайшие годы зависит от того, насколько крепки руки, которые ее держат. Энтузиазм, стремление и талант являются лишь небольшой составной частью работы. Основной упор делается на профессиональные навыки. Чтобы узнать, как обучают студентов, что в приоритете для молодежи, каким они видят свое будущее и откуда черпают знания, я направилась в учебные заведения страны.

АГУ – сердце абхазской молодежи. Так об этом вузе отзываются его учащиеся. Абхазский государственный университет был создан на базе Сухумского госпединститута, открытого в 1932 году. Вся история университета и его преобразования неотделимы от жизни страны. Это – раскол университета по национальному признаку в 1989 году; развал Советского Союза (1991 год); Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг. Послевоенная блокада и сопровождавшая ее ограниченность материальных и интеллектуальных ресурсов стали для коллектива тяжелым испытанием. В это сложное время огромную поддержку АГУ оказал Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова и лично ректор В.А. Садовничий. Студенты АГУ, оказавшиеся вне своей страны, его решением были приняты в МГУ, а многим преподавателям предоставлены рабочие места. Через полтора месяца после окончания войны, 17 ноября 1993 года, на съезде Евразийской Ассоциации университетов, АГУ был включен в ее состав. МГУ стал первым российским вузом, заключившим договор об образовательном, научном и творческом сотрудничестве с АГУ, что способствовало его дальнейшему динамичному развитию. Изучение опыта вузов ряда стран (России, США, Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Казахстана и др.) позволило выработать стратегию развития АГУ как национального вуза страны. В учебно-научном процессе университета задействованы академики, доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, лауреаты различных творческих и научных конкурсов, ученые, удостоенные высоких государственных наград.

На сегодняшний день в Абхазском госуниверситете восемь факультетов, одно отделение искусств и 42 кафедры, где реализуется уровневая система подготовки кадров по различным направлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Хотя мое знакомство с этим вузом началось в 2014 году во время поступления, каждое посещение АГУ для меня сопровождается волнением, как в первый раз. Первым делом направляюсь в родной корпус – филологический факультет.

Факультет функционирует со дня основания вуза (1932 г.) и является одним из крупнейших в АГУ по числу направлений и количеству студентов. Из его стен вышли тысячи учителей абхазского языка и литературы, русского языка и литературы, немецкого и английского языков. Здесь все так привычно и знакомо. Вижу группу молодых людей, читающих конспекты. Видно, готовятся к аттестациям. Оказалось, это студенты кафедры абхазского языка.

В разговоре со мной они неоднократно повторяли, что их специальность доминирует над многими другими. Так, одна из студенток – Альбина Аршба отметила, что планирует в будущем преподавать в школе. «Родной язык важен для любого гражданина. Наша страна существует – пока мы говорим на родном языке. Мне больше нравиться теоретическая часть, люблю изучать грамматику. С каждым годом количество людей, говорящих на абхазском языке, к сожалению, уменьшается. Многие считают его сложным. А я так не думаю. Просто надо чуть больше внимания уделять его изучению. Я хочу это донести до учеников, которых, надеюсь, после окончания вуза буду обучать».

Альбина так поглощена учебой, что, как признается, у нее совсем нет свободного времени на хобби: «Если в школьные годы я любила играть на пианино, то сейчас совсем забросила это дело. Но как только у меня будет свободное время, опять начну играть», – говорит она.

А ее однокурсница Сария совмещает учебу в АГУ с учебой в музыкальном училище, и как признается девушка, имено игра на пианино помогает ей расслабиться после тяжелых сессий. Сария, также как и Альбина, после окончания АГУ планирует заняться преподавательской деятельностью. «Я люблю детей. Хочу преподавать им родной язык. Не хочу, чтобы дети стали одними из тех, кто не знает родного языка или плохо им владеет», – говорит она. Родом моя собеседница из Лыхны, после окончания вуза она планирует работать в родном селе. «Именно там я хочу обучать детей абхазскому языку. Помимо того, что Лыхны – мой родной край, так и еще это одно из судьбоносных для страны исторических мест».

Говоря об истории, нельзя обойти исторический факультет АГУ, который прошел долгий и сложный путь становления, он, как зеркало времени, отражает сложную судьбу своего народа. Давней мечтой абхазского народа было изучение истории своей страны, но, несмотря на наличие в пединституте этого отделения, историю Абхазии стали преподавать лишь с 1957 года по инициативе директора института Георгия Алексеевича Дзидзария. У истоков факультета стояли выдающиеся ученые и видные общественные и государственные деятели – Г.А. Дзидзария, Ш.Д. Инал-Ипа, З.В. Анчабадзе. Работали известные ученые-профессора Г.А. Амичба, Г.К. Шамба, Ю.Н. Воронов. Лидер национально-освободительного движения, Первый Президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба был выпускником и профессором АГУ. С 2003 года исторический факультет функционирует самостоятельно.

Сабина Тания выбрала будущую профессию еще в школьные годы. «Преподавать историю, конечно, интересно. В этом году я проходила практику в сельской школе. После чего решила трудоустроиться здесь, в Сухуме. Не потому, что мне не нравится село, а просто здесь комфортнее. Зарплаты у учителей минимальные. В столице есть возможность работать по совместительству, и тогда появится возможность увеличить свой бюджет. А в селе такой возможности нет».

Ее мнение не разделил однокурсник Адгур Авидзба: «Я буду работать в родном селе. Там хоть и нет возможности работать по совместительству, но есть прекрасная возможность заниматься сельским хозяйством, что никак не помешает основной работе – преподаванию. Я практику проходил в родной сельской школе. И работать хочу там». «Раньше я хотел учиться по специальности «Международные отношения». Хотел работать в МИДе и лоббировать интересы нашей страны на мировой арене. Мне казалось, что тот факт, что ты можешь сделать для страны и в каком свете ее можешь представить мировому сообществу, превалирует над преподаванием в школе. Специалисты-международники нужны нашей стране. Это тоже в каком-то роде армия. Дипломаты «воюют» на мировой арене – с тем же противником, с кем воевали наши отцы в 1992-1993 годов… Но перед поступлением, когда настала пора хорошо обдумать и окончательно решить, в каком направлении работать, понял, что моя специальность – одна из главных в построении сильного государства. И все же решил стать преподавателем», – заключил Адгур.

Какое же государство может развиваться без медицины? Поэтому в 1981г. при НИИЭПиТ была основана базовая кафедра экспериментальной биологии и медицины. Основные направления научных исследований: вирусологические, радиобиологические, биохимические, биофизические исследования на приматах, разработка новых методов лабораторной диагностики некоторых заболеваний.

Одна из студенток отделения Сария Мушба поделилась со мной, что она, будучи школьницей, решила стать врачом-хирургом. «Но так как в нашей стране нет вузов, где обучают хирургии, я решила стать биохимиком. Безусловно, я с уважением отношусь ко всем профессиям. Но все же приоритетной считаю свою. По окончании АГУ планирую продолжить обучение в России. Но уже углубленно», – рассказала Сария.

В продолжение медицинской темы я направляюсь в Сухумский медицинский колледж, который был открыт в 1931 году и носил название медицинский техникум. История колледжа такова: в 1935 году медицинский техникум был преобразован в фельдшерско-акушерскую школу. В сентябре 1955 года фельдшерско-акушерская школа была переименована в медицинское училище. В том же году было учреждено второе медицинское училище с профилем фельдшерско-лаборантской специальности, а в сентябре 1957 г. произошло слияние, и оно стало называться Сухумским медицинским училищем. С 1992 по 1993 год Сухумское медицинское училище не функционировало из-за военных действий на территории Абхазии, но с ноября 1993 года оно вновь возобновило работу. 12 сентября 2000 года оно было преобразовано в Сухумский медицинский колледж Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

Алина Пачулия обучается по специальности «сестринское дело», и, как признается девушка, еще в детстве ее привлекала профессия врача. «Вместо кукол всегда играла с игрушечными шприцами, пробирками, бинтами и другими медицинскими принадлежностями. На кого поступать, вопроса не возникало. Конечно, по окончании колледжа буду работать по профессии. Хочу работать в Республиканской больнице. Хотя и другие варианты для меня приемлемы. Помимо этого, я хорошо рисую. Но это так, для развлечения», – говорит девушка.

Затем я посетила Сухумский открытый институт, расположенный неподалеку от медицинского колледжа. Он основан в 1997 году. Деятельность вуза нацелена на перспективу, так как в будущем, по мере появления специалистов-преподавателей и необходимой учебной базы, будут открываться новые специальности, в которых будет нуждаться наша республика. Количество студентов по каждой специальности формируется в зависимости от потребности в них в Республике Абхазия.

Сергей Антонов обучается по специальности «таможенное дело» и в будущем планирует работать в Государственном таможенном комитете РА. «Я уже проходил там практику. Мне нравится эта работа. Планирую трудоустроиться в ГТК. Кроме того, я хорошо играю на народных инструментах. Раньше даже участвовал в различных конкурсах и завоевывал призовые места. Любовь к народному творчеству осталась, а времени на это нет. Сейчас я всецело поглощен учебой», – говорит он.

Университет, институт, колледж – не только место, где обучают профессиональным навыкам, но там формируется личность еще юного человека. Отрадно, что все ребята, с которыми удалось пообщаться, решительно настроены работать по специальности. Да, в стране много проблем, существует нехватка не только рабочих мест, но и рабочих кадров. Наверное, в приоритете для такой небольшой территориально, но огромной в нравственном плане страны должно быть обучение нашей молодежи в соответствии с требованиями времени.

А насколько были со мной честны собеседники и каковы их истинные намерения, покажет время…

Мадина ЧАГАВА

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА