КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД УХОДИТ. КАК ДЕЛА В ШКОЛАХ?

Сухумское управление образования: проблемы и стиль работы

Управление людьми – совсем не такое простое дело, как все привыкли предполагать. Прежде всего, это колоссальная ответственность не только за работников, но и за организацию в целом. Управление – это целая наука. Руководитель несёт огромную ответственность за принятые им решения. Начинающие руководители часто оступаются, потому что ещё не понимают, что именно им нужно делать. Со временем приходит опыт, а вместе с ним и новые вопросы управленческого дела. Стиль руководства – основополагающее понятие в этой науке. Лишь правильный выбор и его успешная реализация помогут управленцу в нужное русло направить все таланты работников, что приведёт к отличным результатам. Именно такой стиль руководства у начальника Управления образования Администрации города Сухума Людмилы Радионовны Адлейба. Более 40 лет она посвятила общеобразовательной системе. И сегодня под её руководством работают все учителя и воспитатели средних школ, детских садов, коррекционной и очно-заочной школ, детско-юношеской спортивной школы, центра детского творчества. Всего 31 учреждение.

В преддверии Нового года Людмила Адлейба беседует с корреспондентом газеты «РА» о проделанной работе и проблемах в сфере образования столицы нашей республики.

– Людмила Радионовна, в чем заключаются характерные особенности образовательной политики в нашем городе сегодня?

– Могу сказать, что опыт моих предшественников – поистине мудрости клад. И то, что наработано ими, сейчас дает свои положительные результаты. Отвечая на вопросы о характерных особенностях образовательной политики сегодня, подчеркиваю, что последние годы не только у нас, а в целом в стране, прошли под знаком реализации приоритетного национального проекта «Развитие абхазского языка». Эти годы отмечаются всплеском активизации школ, что подвигло многие педагогические коллективы к творческому осмыслению дальнейшего развития образовательного процесса, созданию внутри него новых подходов и направлений. Появилась дополнительная возможность заинтересовать учителя в достижении высоких результатов, повышении профессионального уровня, внедрении новых технологий обучения и воспитания, обновлении содержания образовательных программ в рамках национального проекта.

Отличительной особенностью стало создание информационно-коммуникативной среды образования. Многие школы имеют выход в интернет, располагают современными компьютерными классами, многие учителя владеют информационными технологиями, успешно используют эти средства на уроках.

– Как Администрация города поддерживает образование?

– Образование в нашем городе во все времена было приоритетным, Администрация всегда поддерживала и поддерживает учительство. Новый мэр столицы, как и его предшественники, вникает в наши проблемы, узнаёт и о наших достижениях, всегда готов оказать помощь. Особое внимание сегодня уделяется созданию нормальных условий для обучения и воспитания детей. Особая забота – о детях. В дошкольных учреждениях и коррекционной школе выделяются из бюджета средства на питание для детей из малообеспеченных семей. Укрепилась материальная база столовых, куплены новая мебель, холодильники и печи.

– Учитель – это призвание, которое требует от человека всех его сил и способностей без остатка. Служение, которое не знает каникул и перемен. Повезло человеку, если на его жизненном пути встретился такой учитель, профессионал своего дела, талантливый педагог, способный зажечь в сердцах учеников огонь познания, вовлечь их в водоворот интересной и неповторимой школьной жизни. Есть ли сегодня в наших школах такие учителя?

– Да, в любом случае лицо школы определяет учитель. Да, есть у нас такие учителя. Их работа интересна, увлекательна, но трудна и ответственна. Это каждодневный ненормированный кропотливый труд. В наших школах работают учителя квалификационной категории. За два года более 20 педагогам было присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Нагрузка учителей в школах увеличивается. В новом учебном году к нам пришли молодые специалисты, учителя начальной школы, историки, математики, учителя иностранного языка и других школьных дисциплин. Кстати, надо признать, не все из них остаются в школе, почти половина уходит. Молодым людям нужно обеспечивать семьи, поэтому они находят для себя более высокооплачиваемую работу. Остаются и продолжают работать лишь учителя, для которых это призвание. Сейчас на работу в школы стали приходить бывшие выпускники. Такие учителя есть в каждой школе, и даже не один.

Эти учителя влюблены в свою работу: всё время в поиске нового, интересного, позитивного. Очень содержательно и необычно проходят совещания и педсоветы, на которых мы видим их огромную творческую подготовку. Они не только успешные педагоги, директора, но и мастера своего дела. Их уроки увлекательны и не похожи один на другой. Иногда можно услышать скептическое: «Что можно сделать за один урок?» Много! За 45 минут дети успевают выполнить лингвистические эксперименты, исследовательские работы, представляют проекты, участвуют в дискуссиях. Каждый урок – это живой процесс поиска, проявление педагогической интуиции и новаторства.

– Людмила Радионовна, как Вы оцениваете качество столичного образования? Есть ли минусы в работе?

– У нас 14 общеобразовательных школ, в которых обучается более 8 тысяч учащихся. Количество школьников с каждым годом возрастает. Но при этом доля детей, обучающихся во вторую смену, осталась на прежнем уровне. И все-таки мы, используя имеющиеся школьные площади и возможности кадрового состава, по максимуму стараемся обучать детей в первую смену. Основная нагрузка у нас на вторую, четвёртую и десятую школы. После капитального ремонта начала функционировать третья школа, в которой уже три класса абхазского языка. В городе наблюдается тенденция увеличения количества детей. Это обусловлено ростом рождаемости и миграцией молодёжи из сёл республики в столицу. Средняя наполняемость классов должна составлять 25 человек, но у нас по 38 детей в классе. Сложно работать в таких условиях, приходится по возможности ремонтировать классы, спортивные залы и медицинские кабинеты, оборудуются профильные кабинеты. Что касается детских садов, то город испытывает в них нехватку. Всего в Сухуме 13 государственных детских садов, их них – 5 старой постройки, требующие капитального ремонта. В них неохотно отдают детей, родители хотят, чтобы их дети ходили в новые сады. В этих садах оплата составляет 300 рублей в месяц, а в частных – до 10 тысяч рублей.

Сегодня качество нашего образования можно оценить только на «удовлетворительно». Это объясняется многими факторами. В послевоенное время процесс образования находился не на нужном уровне. Чтобы требовать с учеников, надо им давать соответствующие знания. Вот и получился у нас пробел, который необходимо восстановить. Сегодня мы создаём профильные классы, где учащиеся будут изучать дисциплины по профильным программам, и им не понадобятся дополнительные репетиторы. Им будут предоставлены дополнительные часы. Но создавать такие классы сложно, так как родители не всегда соглашаются делить детей по интересам и по уровню знаний по предметам. В каждой школе у нас функционируют группы продлённого дня, где учащиеся делают домашние задания. Кроме того, школы оснащены компьютерами и интерактивными досками.

Но не всё сегодня благополучно в наших школах. К сожалению, существует и проблема вредных привычек. Это, прежде всего, трагедия семьи, трагедия ребенка. Но как ни странно, пока эта проблема призрачна, она не воспринимается всерьез, и родители в большинстве своем заняты совсем другим, на первый взгляд, безусловно, более важным и необходимым: стремлением выжить. Иными словами, на хрупкие плечи учителя государство возложило еще одну непосильную ношу – профилактику наркомании. Недавно в вашей газете была опубликована аналитическая статья «Синтетические наркотические конфеты – фейк или правда?», в которой было обращено внимание педагогов и родителей на реальную опасность. В соцсетях появился видеоролик, в котором разламывают детский шоколадный батончик и извлекают из него наркотические таблетки. Этот видеосюжет очень взволновал общество. Наркобизнес очень изощрён и уже добрался до детей. В настоящее время в учебных заведениях города не было зарегистрировано ни одного подобного случая. Но это не даёт нам права не беспокоиться, так как эти детские сладости с наркотиками в любое время могут появиться и у нас. Управление образования и администрации школ города контролируют работу школьных столовых и буфетов. Однако проследить за детьми, которые покупают сладости в других магазинах, мы не можем. Нам всем – и педагогам, и родителям, нужно быть очень бдительными.

– Создание должного психологического микроклимата в коллективе в значительной степени зависит от стиля руководства, педагогической этики руководителя школы. Всем хорошо известно, что только в оптимистичном настроении учитель может дать полноценный интересный урок.

– Согласна с вами, что только в хорошем настроении учитель находчив, доброжелателен, внимателен, у него много энергии, терпения, юмора. В плохом настроении учитель теряет дар слова, невнимательно слушает ответы учеников, забывает простые вещи, теряется, нетерпелив, вспыльчив. Мы стараемся создать в школах такие условия, которые обеспечили бы творческий подъем учителей, способствовали бы дальнейшему эмоциональному настрою всего коллектива. Ведь труд педагога требует огромной затраты нервной энергии, умственного напряжения, большого эмоционального заряда. Но в каждодневном труде, в непосредственной деятельности встречаются десятки и сотни ситуаций, которые могут обрадовать или огорчить учителей, вдохновить их на радостный труд или парализовать их волю и ум. Какие же ошибки наиболее распространены в деятельности отдельных руководителей школ с точки зрения педагогической этики?

Первый недостаток – чрезмерная строгость, официальность, непреклонность требований. Школа не может существовать без шума, беготни, улыбок, шуток, споров. Стремиться вытравить из школы детскую непосредственность, лишить учителей права на творческую инициативу – значит лишить школу жизни, отнять радость труда у учителя, счастье быть ребенком у ученика. Пусть нас поймут правильно. Мы за чистоту и порядок, за дисциплину и высокую успеваемость. Но не любой ценой!

Другой недостаток – чрезмерная мягкость, уступчивость, неорганизованность, либерализм. Директор стремится сглаживать или затушевывать любые конфликты, боится каких бы то ни было споров, недовольств, претензий, всем старается угодить, «пойти навстречу», уступить. Нередко такая терпимость перерастает в беспринципность, директор фактически становится оружием в руках «напористых» учителей, умеющих дать отпор, которые к тому же меньше всего думают об интересах дела, и, наоборот, создает наименее благоприятные условия для людей деликатных, скромных, работающих творчески, с душой. Подобная «доброта» и «отзывчивость» на практике приводят к разболтанности коллектива. Такие директора – чаще всего честные и простодушные люди. Они все пытаются делать сами, своими силами, всем стараются помочь, но не умеют планировать и предвидеть ход событий. Директор всегда в напряжении, дверь к нему открыта для всех. В школе плохо оборудованы кабинеты, не хватает наглядных пособий, перебои с электрическими лампочками, мелом, нарушается дежурство, ритмичность мероприятий. В школе нет «хозяина», нет авторитета, нет единоначалия.

Умение поговорить с учителем, своим коллегой – большое искусство. Как-то известный русский психиатр В. М. Бехтерев сказал: «Если больному не стало легче после разговора с врачом, то это не врач». Плох тот директор, который не умеет даже в самой сложной ситуации вдохновить учителя, направить его деятельность, поднять его настроение. Директору противопоказаны раздражительность, нетерпимость, грубость.

Мы провели в школе несколько специальных занятий по вопросам педагогической этики. Говорили о природе эмоций, об их влиянии на работоспособность человека, о настроении, о том, как сдерживать себя, не доводить до состояния аффекта, как важно быть вежливым, предупредительным, просто добрым, отзывчивым человеком.

– Людмила Радионовна, многое сделано учителями, чтобы создать для детей комфортные условия для учебы. Что бы Вы хотели пожелать учителям?

– Более ответственного труда, чем учительский, нет. Мы знаем, что жизнь учителя сложна. Сколько невидимых миру обид и разочарований у него на пути! Без аплодисментов проходит жизнь и работа учителя. К сожалению, общество оценивает учительскую деятельность только по результатам учеников: двойкам, тройкам и пятеркам. А в тени остаются благородство, самопожертвование, честность, самоотверженность педагога.

Так пусть же люди больше узнают о вас, дорогие учителя. В преддверии Нового года я желаю, чтобы в результате всех наших реформ профессия учителя стала одной из самых востребованных, высокооплачиваемых и уважаемых в обществе. Чтобы наши дети росли физически здоровыми, духовно богатыми, образованными, всесторонне подготовленными к самостоятельной жизни гражданами, настоящими патриотами своей страны. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, благополучия, творческих успехов и благодарных учеников!

Интервью вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ