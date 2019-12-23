НОВОСТИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В Тираспольском парке им. Кирова появился монумент в виде двух одуванчиков, символизирующих хрупкую человеческую жизнь. Это памятник женщинам, погибшим в результате семейно-бытового насилия.

В открытии памятника приняли участие директор Центра развития и поддержки гражданских инициатив «Резонанс» Юлиана Абрамова, министр внутренних дел ПМР Руслан Мова, специалист по правам человека из Посольства США в Молдове Роберт Кен.

«За пять лет – с 2014-го по 2018-й – в Приднестровье от домашнего насилия погибли 32 женщины», – сказала Юлиана Абрамова.

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В 2019 году за счет средств республиканского экологического фонда в рыбохозяйственные водоемы Приднестровья Минсельхозприроды выпущено 25870 кг ценных видов рыб в целях сохранения, поддержания и увеличения рыбных запасов, а также в рамках года экологии и благоустройства.

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В ходе пресс-конференции, которая была организована на площадке пресс-центра Sputnik Молдова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: «Потенциал переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой был утрачен в текущем году». Сложившуюся ситуацию она объяснила электоральными и постэлекторальными процессами в Молдове, где произошла смена трёх правительств.

По её словам, результатом этого стала единственная в этом году официальная встреча в формате «5+2» в Братиславе, на которой стороны даже не смогли согласовать итоговый протокол.

По словам Марии Захаровой, в России убеждены в том, что стороны в первую очередь должны наладить эффективное конструктивное взаимодействие в социально-экономической и гуманитарной сферах, выстроить систему мер доверия и только после этого приступать к политическому диалогу.

Затрагивая тему утилизации боеприпасов в Приднестровье, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что утилизация будет производиться в строгом соответствии с нормами безопасности и правилами, которые приняты в российской армии.

Она напомнила, что военные склады в Колбасне были созданы в 1949 году. В советское время это был стратегический арсенал на южном направлении. В начале 1990-х на склады была завезена значительная часть боеприпасов после вывода советских войск из стран Восточной Европы.

«В начале 2000-х, когда к этому располагала политическая ситуация, Россия вывезла около 50% хранящихся там боеприпасов. Осталось около 20 тыс. тонн. В августе этого года министр обороны России Сергей Шойгу выразил готовность вернуться к вопросу об утилизации и приступить к ликвидации боеприпасов с истекающим сроком хранения. Таких насчитывается порядка 11 тысяч тонн», – подчеркнула дипломат.

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В кишинёвском офисе Миссии ОБСЕ состоялась встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы. Это первая встреча Виталия Игнатьева с Александром Фленкя, утверждённым 14 ноября в должности вице-премьера по реинтеграции Республики Молдова. В свое время Александр Фленкя набирался опыта в должности политического советника в Посольстве США. За 2019 год сменился уже третий молдавский переговорщик.

В ходе нынешней встречи политпредставители обсудили широкий спектр вопросов, среди которых закрытие счетов приднестровских предприятий в банках Молдовы, водительские удостоверения, импорт товаров в Приднестровье, телекоммуникации, политически мотивированные уголовные дела и другие.

Виталий Игнатьев предложил политическому представителю от Кишинева подписать на уровне «1+1» три проекта договоренностей по допуску прицепов к регистрации в ПРТС, снятию технических барьеров в торговле (парафирован руководителями экспертных групп по вопросам экономики ещё 1 ноября с.г.) и гарантиям передвижения должностных лиц Приднестровья и Республики Молдовы. Следует отметить, что первые два из них были ранее согласованы на уровне профильных специалистов сторон, а третий, как отмечают международные участники переговорного процесса, де-факто реализуется. Однако молдавская сторона под надуманными предлогами уклонилась от подписания предложенных проектов документов, фактически продолжая негативную практику слома существующих переговорных механизмов, запущенную предыдущим представителем по политическим вопросам от РМ.

Кроме того, Виталий Игнатьев и Александр Фленкя обсудили перспективы подписания Братиславского протокола. «Приднестровье согласилось с формулировкой, которая была предложена ОБСЕ на заседании в Братиславе. И сегодня мы искали возможные варианты, которые отразили бы объективную реальность, сложившуюся в диалоге сторон. Мы готовы подписать документ, который указывает, какие проблемы мы конкретно обсуждали и по каким вопросам мы хотим видеть движение вперед. К сожалению, у нас пока нет результатов, но до конца года мы будем продолжать эту работу», – отметил Виталий Игнатьев.

Официальное Представительство Республики Абхазия в ПМР

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: политикаАвтор: Официальное Представительство Республики Абхазия в ПМР