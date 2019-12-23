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БОЛЬ НЕ УХОДИТ. ОНА ЗАМИРАЕТ 23.12.2019

БОЛЬ НЕ УХОДИТ. ОНА ЗАМИРАЕТ

Память

Время не остановилось после 14 декабря 1992 года. Оно продолжает свой неумолимый бег. Стали намного старше родители, пережившие своих детей и внуков, некоторых из них уже нет в живых.

И через 27 лет после Латской трагедии к обелиску памяти невинных жертв войны нескончаемым потоком идут люди – взрослые и дети. Этот реалистичный монумент не оставляет никого равнодушным. Как не оставляет через столько лет боль, которая пронзила людей, узнавших о произошедшей трагедии. Она не могла не тронуть людей, в ком бьется человеческое сердце.

Осознать весь трагизм произошедшего очень сложно, несмотря на время. Это останется в нашей новейшей истории как тяжелое испытание, выпавшее на долю нашего народа. В этом случае время не лечит, оно лишь на время отпускает боль.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району


Номер:  135
Выпуск:  3875
Рубрика:  общество
Автор:  Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

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