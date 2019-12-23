БОЛЬ НЕ УХОДИТ. ОНА ЗАМИРАЕТ

Память

Время не остановилось после 14 декабря 1992 года. Оно продолжает свой неумолимый бег. Стали намного старше родители, пережившие своих детей и внуков, некоторых из них уже нет в живых.

И через 27 лет после Латской трагедии к обелиску памяти невинных жертв войны нескончаемым потоком идут люди – взрослые и дети. Этот реалистичный монумент не оставляет никого равнодушным. Как не оставляет через столько лет боль, которая пронзила людей, узнавших о произошедшей трагедии. Она не могла не тронуть людей, в ком бьется человеческое сердце.

Осознать весь трагизм произошедшего очень сложно, несмотря на время. Это останется в нашей новейшей истории как тяжелое испытание, выпавшее на долю нашего народа. В этом случае время не лечит, оно лишь на время отпускает боль.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району