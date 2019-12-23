УКАЗ

20 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении Алан П.Б. почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».

В документе говорится:

«За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов присвоить Алан Патико Багратовичу почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия».

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА