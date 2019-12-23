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УКАЗ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунды:
«Освободить Ванаба Нодари Рауфовича от должности исполняющего обязанности главы Администрации г. Пицунды согласно поданному заявлению».
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунды:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации г. Пицунды Шамба Алхаса Валиковича».
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20 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу исполняющего обязанности главы Администрации города Пицунды Алхаса Шамба.
Шамба Алхас Валикович родился 11 мая 1970 г. в городе Сухуме.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награжден медалью «За отвагу».
Выпускник Абхазского государственного университета по специальности «инженер-технолог».
Работал в должности заведующего пансионатом «Маяк» РУП ОПК «Пицунда».
Депутат Пицундского собрания 2001-2004 гг., депутат Гагрского собрания 2004-2007 гг., 2016-2019 гг.
Женат, двое детей.
Номер: 135
Выпуск: 3875
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА