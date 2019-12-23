УКАЗ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунды:

«Освободить Ванаба Нодари Рауфовича от должности исполняющего обязанности главы Администрации г. Пицунды согласно поданному заявлению».

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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунды:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации г. Пицунды Шамба Алхаса Валиковича».

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20 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу исполняющего обязанности главы Администрации города Пицунды Алхаса Шамба.

Шамба Алхас Валикович родился 11 мая 1970 г. в городе Сухуме.

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Награжден медалью «За отвагу».

Выпускник Абхазского государственного университета по специальности «инженер-технолог».

Работал в должности заведующего пансионатом «Маяк» РУП ОПК «Пицунда».

Депутат Пицундского собрания 2001-2004 гг., депутат Гагрского собрания 2004-2007 гг., 2016-2019 гг.

Женат, двое детей.

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА