УКАЗ

Геннадий Сичинава освобожден от должности главы Администрации Гагрского района Соответствующий Указ подписал Президент РА Рауль Хаджимба.

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Исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района назначен Астамур Кецба.

Кецба Астамур Шамилевич родился 22 июля 1960 года в селе Джгярде Очамчырского района.

В 1977 году окончил Сухумскую среднюю школу №10. В том же году поступил на дневное отделение юридического факультета Ленинградского государственного университета, который окончил в 1982 году.

С 1982 по 1984 г.– служба в ВС СССР.

С марта по май 1983 г. – военный следователь Военной прокуратуры Мурманского военного гарнизона ЛенВО.

С мая 1983 по сентябрь 1984 г. – военный следователь Военной прокуратуры Термезского военного гарнизона ТуркВО.

С октября 1984 по май 1985 г. – помощник прокурора города Сухума.

С мая 1985 по июнь 1987 г. – старший следователь Прокуратуры города Гагры с возложением обязанностей помощника прокурора.

С июля 1987 по апрель 1996 г. – председатель Гагрского городского суда.

С апреля 1996 по май 1999 г. – начальник юридического отдела ООО «КЦ «Питер» в Санкт-Петербурге.

С июля 2000 по июль 2002 г. – начальник юридического отдела Международного союза экономистов в Санкт-Петербурге.

С августа 2002 по май 2006 г. – вице-президент по правовым вопросам центральной компании Финансово-промышленной группы ООО «РусИнкор» в Москве.

С 25 мая 2006 г. по 9 сентября 2011 г. – глава Администрации Гагрского района. Депутат Гагрского районного Собрания III-IV-V созывов.

С мая 2017 года – советник Президента Абхазии по внешнеэкономической деятельности.

С апреля 2018 года – вице-премьер РА.

Женат, двое детей.

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА