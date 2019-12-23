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УКАЗ
19 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил исполняющего обязанности главы Администрации Очамчырского района Геннадия Цвижба коллективу.
Цвижба Геннадий Платонович родился 15 июля 1964 г.р. в селе Джгярде Очамчырского района.
1981 г. – получил среднее образование в с. Джгярде.
1986 г. – окончание учебы в АГУ (филолог-лингвист).
1986-1988 гг. – служба в рядах ВС СССР.
1988-1989 гг. – преподаватель в школе с.Джгярде.
1989-1990 гг. – секретарь комсомольской организации курорта «Пицунда» и сотрудник музея Дружбы народов.
1990-1992 гг. – зампредседателя НФА «Аидгылара» Пицундского отделения.
1992-1993 гг. – участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона.
1994-1995 гг. – заместитель начальника санатория «Самшитовая роща» в Пицунде.
1996-2004 гг. – военный комиссар Гагрского района .
2006-2012 гг. – начальник военного санатория «Гагра» МО РФ.
2016-2019 гг. – заместитель главы Администрации Гагрского района.
Женат, трое детей.
Номер: 135
Выпуск: 3875
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА