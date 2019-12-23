УКАЗ

19 декабря Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил исполняющего обязанности главы Администрации Очамчырского района Геннадия Цвижба коллективу.

Цвижба Геннадий Платонович родился 15 июля 1964 г.р. в селе Джгярде Очамчырского района.

1981 г. – получил среднее образование в с. Джгярде.

1986 г. – окончание учебы в АГУ (филолог-лингвист).

1986-1988 гг. – служба в рядах ВС СССР.

1988-1989 гг. – преподаватель в школе с.Джгярде.

1989-1990 гг. – секретарь комсомольской организации курорта «Пицунда» и сотрудник музея Дружбы народов.

1990-1992 гг. – зампредседателя НФА «Аидгылара» Пицундского отделения.

1992-1993 гг. – участник Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона.

1994-1995 гг. – заместитель начальника санатория «Самшитовая роща» в Пицунде.

1996-2004 гг. – военный комиссар Гагрского района .

2006-2012 гг. – начальник военного санатория «Гагра» МО РФ.

2016-2019 гг. – заместитель главы Администрации Гагрского района.

Женат, трое детей.

Номер: 135Выпуск: 3875Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА