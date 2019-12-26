СПАСИБО ТИМУРУ КУПАЛБА

Из редакционной почты

Человек должен трудиться на своем месте так, чтобы польза была от него людям. Тогда ему будут хвала и честь и огромная благодарность. Кто с этим не согласится? Думается, не только мы неоднократно сталкиваемся с различными коммунальными проблемами, с которыми никто не спешит помочь. Но, к счастью, есть у нас народные избранники, умеющие выслушать и не остаться равнодушными. Именно такой наш депутат Сухумского городского собрания Тимур Купалба.

Мы, жители домов, расположенных в городе Сухуме по ул. Аиааира, 99 и Инал-ипа, 7, выражаем ему огромную благодарность за оказанную помощь по очистке и замене труб ливневок во дворе этих домов.

Тимур Купалба всегда своевременно реагирует на наши просьбы и контролирует проделанную работу. Мы очень признательны ему.

Н. ГЕРИЯ, Н. БИГВАВА, Н. МАШКОВ, А. СУРМЕНЕЛЯН, А. АЙРАПЕТЯН, А.КОРТУА, Я. ГВАРАМИЯ и другие

Номер: 136Выпуск: 3876Рубрика: обществоАвтор: Н. ГЕРИЯ, Н. БИГВАВА, Н. МАШКОВ, А. СУРМЕНЕЛЯН, А. АЙРАПЕТЯН, А.КОРТУА, Я. ГВАРАМИЯ и другие