КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБСУДИЛ...

В Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир прошел круглый стол на тему «Российско-абхазские отношения». В нем приняли участие вице-президент РА Аслан Барциц, советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария, депутат Парламента РА Левон Галустян, представители Россотрудничества, объединение российских соотечественников «Союз русских и казачьих организаций РА», государственные и общественные деятели РА, а также депутаты Государственной Думы РФ Александр Старовойтов и Павел Шперов.

В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями по спектру двустороннего взаимодействия. Так, Владимир Зантария отметил, что вопрос укрепления российско-абхазского диалога чрезвычайно актуален. «Он имеет богатую предысторию, основанную на многовековом опыте многогранного сотрудничества и взаимодействия наших стран. Было бы нелогично не учитывать совместные работы абхазских и российских ученых, писателей, художников, политиков, дипломатов и других. Примечательно, что в советскую эпоху только по системе Академии наук СССР в Абхазии функционировало около 10 научно-исследовательских институтов и филиалов. Сегодня несмотря на разрушительные последствия войны, потрясения, катаклизмы и отсутствие прежних источников финансирования, эти базовые центры развивают свою деятельность при посильной поддержке руководства Абхазии. Наиболее благоприятные условия для развития наших взаимоотношений были созданы после принятия Правительством России специального Постановления, согласно которому были отменены экономические санкции против Абхазии. Сегодня в условиях признанности нашего суверенитета достигнут значительный прогресс в плане укрепления безопасности, оборонного потенциала и международного имиджа Абхазии. Последовательно реализуются крупные перспективные проекты. Не за горами восстановление морского и воздушного сообщения. Результатом успешного сотрудничества внешнеполитических ведомств Абхазии, России и Сирии стал акт признания нашей независимости этой свободолюбивой арабской республикой. Но несмотря на общий благоприятный фон, сохраняют свою остроту некоторые проблемы политико-правового, социально-экономического, историко-политологического характера».

Аслан Барциц отметил, что тернистым был путь, преодоленный нашими народами и их предводителями в процессе достижения согласия, сближения и добрососедского сотрудничества в различных направлениях. «В летописи этих взаимоотношений были и драматические моменты, сопряженные с геополитической ситуацией на Кавказе и в мире в целом. Сегодня благодаря мудрости лидеров наших государств в очень непростых условиях были найдены политические и дипломатические решения, способствующие стабилизации обстановки в нашей стране, сохранению и укреплению ее национальной безопасности. Сегодня, когда мы признаны РФ, успешно воплощаются многие крупные социально-экономические проекты, требуют большего внимания проблемы правового и социального характера. На наш взгляд, необходимо увереннее раздвигать рамки начатого российско-абхазского диалога. На этой площадке мы могли бы затрагивать вопросы совершенствования законодательных нормативных актов двух государств, на уровне экспертов и общественных деятелей обсуждать правовые коллизии и сложности, мешающие более результативному сотрудничеству министерств и ведомств в рамках действующего договора о союзничестве и союзническом партнерстве, обсуждать пути решения существующих технических и конкретных проблем в широкомасштабной реализации соглашения о медицинском страховом полисе. Кроме того, более оперативными и эффективными могли бы быть взаимодействия наших правоохранительных органов».

Участники рассмотрели конкретные предложения по улучшению делового имиджа и инвестиционной привлекательности республики, пришли к выводу о необходимости более инклюзивного применения общественной дипломатии как важного инструмента гражданского общества.

Мадина ЧАГАВА

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Номер: 136Выпуск: 386Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА