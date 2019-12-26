НАЧАЛО МОРСКИХ КРУИЗОВ

Туроператор ООО «Черноморские круизы» открыл продажу морских круизов в Абхазию на лайнере «Князь Владимир».

Определены точные даты заходов: 3 мая, 31 мая, 28 июня, 26 июля, 23 августа и 20 сентября. Стоимость круиза начинается от 27 000 рублей.

Маршрут лайнера при введении в график столицы Абхазии немного изменится. Из Сочи теплоход «Князь Владимир» проследует в Сухум, затем в Новороссийск и Севастополь, после чего вернется в Сочи.

«Количество дней круиза не меняется. Лайнер будет выходить из Сочи в воскресенье и возвращаться в порт курорта в субботу», – уточнили в пресс-службе «Черноморских круизов». «Это самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море, а всего будет сделано 35 рейсов. Навигация теплохода откроется 1 марта 2020 года и завершится только в конце октября», – сообщил генеральный директор компании-оператора «Черноморские круизы» Виктор Глуховщенко.

Номер: 136Выпуск: 3876Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс