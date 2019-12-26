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СОХРАНИТЬ ЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА 26.12.2019

СОХРАНИТЬ ЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА

В пресс-центре Sputnik Абхазия руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха поделился своими впечатлениями от Абхазии.

«Я больше года в Абхазии, и у меня масса впечатлений от страны. Здесь живут очень мудрые люди, талантливые, способные, с большими перспективами. Уникальный человеческий потенциал Абхазии является прологом к будущему процветанию республики. Многонациональный состав страны и талантливые люди – вот тот капитал, который однозначно обеспечит дальнейшее процветание республики при эффективном его использовании. В Абхазии есть уникальные свойства, которые отличают ее от других стран. Мы постоянно отмечаем этот положительный момент: поддержку традиционной культуры и большую воспитательную компоненту в сфере образования. Эта воспитательная компонента является своеобразной защитой для молодых людей от современных негативных веяний», – сказал Чеха.


Номер:  136
Выпуск:  37876
Рубрика:  политика
Автор:  Спутник-Абхазия

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