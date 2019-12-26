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В пресс-центре Sputnik Абхазия руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха поделился своими впечатлениями от Абхазии.

«Я больше года в Абхазии, и у меня масса впечатлений от страны. Здесь живут очень мудрые люди, талантливые, способные, с большими перспективами. Уникальный человеческий потенциал Абхазии является прологом к будущему процветанию республики. Многонациональный состав страны и талантливые люди – вот тот капитал, который однозначно обеспечит дальнейшее процветание республики при эффективном его использовании. В Абхазии есть уникальные свойства, которые отличают ее от других стран. Мы постоянно отмечаем этот положительный момент: поддержку традиционной культуры и большую воспитательную компоненту в сфере образования. Эта воспитательная компонента является своеобразной защитой для молодых людей от современных негативных веяний», – сказал Чеха.

Номер: 136Выпуск: 37876Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия