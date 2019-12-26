ВААК ПОДВЕЛ ИТОГИ ПОЕЗДКИ В СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Об открытии четырех региональных отделений Всемирного абхазо-абазинского конгресса в странах Западной Европы – Великобритании, Германии, Бельгии и Голландии, реализованных проектах, проблемах и планах народа абаза в пресс-центре Всемирного абхазо-абазинского конгресса журналистам рассказали: член Высшего совета ВААК Вячеслав Чирикба, исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба, руководитель инфопортала ВААК Амина Лазба.

Вячеслав Чирикба рассказал, что на встрече с представителями абхазской диаспоры в Лондоне, которая по его словам прошла в теплой атмосфере, было принято решение об открытии одного из региональных отделений Конгресса в Великобритании. «Седьмого декабря я встретился с представителями абхазо-абазинской диаспоры Лондона. Со многими из них я был знаком с 1990 года, когда вместе с Владиславом Ардзинба принимал участие в конференции, посвященной Кавказу, в Лондоне. В рамках встречи было создано региональное отделение ВААК, а также избрана глава отделения, которой стала Яшим Атрышба. Члены диаспоры выразили общее желание усилить контакты с Родиной и наладить диалог с абхазскими общинами других стран».

Инар Гицба рассказал, что во время встречи с соотечественниками в Роттердаме члены делегации испытывали волнение, так как не знали сколько соотечественников приедут на встречу. Но как признается Гицба, в итоге пришло много людей и мест стало не хватать.

Четвертое региональное отделение ВААК открылось в германском Мосбурге, где 27 лет назад создали абхазский культурный центр «Дернек», в который входит более ста человек. Об этом журналистам рассказала Амина Лазба.

Председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков присоединился к участникам пресс-конференции в Сухуме по видеосвязи. Он отметил, что основными целями поездки стали: познакомиться с нашими соотечественниками и заложить основу для будущего взаимодействия, а именно выбрать самых активных, системных людей, с которыми мы можем писать программы и реализовывать их.

Создание сети региональных отделений организации в Западной Европе – это одно из важных направлений деятельности ВААК.

Мадина ЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 136Выпуск: 3876Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА