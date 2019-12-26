В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ ДТП

Сотрудники отделения ГАИ столичного УВД в ходе профилактических рейдов оформили 60 административных протоколов за нарушение правил парковки в Сухуме, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Рейды по борьбе с неправильной парковкой в столице продлились неделю.

Всего по Абхазии за этот период было выявлено 1198 нарушений ПДД, к административной ответственности за управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии привлечены 73 водителя.

407 водителям вручены постановления о нарушениях скоростного режима по факту превышения допустимой скорости на особо аварийных участках республиканской трассы Псоу – Ингур. Согласно статистике, данный вид нарушений Правил дорожного движения является основной причиной дорожно-транспортных происшествий, отметили в МВД.

Номер: 136Выпуск: 3876Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс