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В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ ДТП
Сотрудники отделения ГАИ столичного УВД в ходе профилактических рейдов оформили 60 административных протоколов за нарушение правил парковки в Сухуме, сообщается на сайте МВД Абхазии.
Рейды по борьбе с неправильной парковкой в столице продлились неделю.
Всего по Абхазии за этот период было выявлено 1198 нарушений ПДД, к административной ответственности за управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии привлечены 73 водителя.
407 водителям вручены постановления о нарушениях скоростного режима по факту превышения допустимой скорости на особо аварийных участках республиканской трассы Псоу – Ингур. Согласно статистике, данный вид нарушений Правил дорожного движения является основной причиной дорожно-транспортных происшествий, отметили в МВД.
Номер: 136
Выпуск: 3876
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс