РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Представители Администрации Гагрского района на встрече с президентом Международного фонда «Апсны» Сонером Гогуа обсудили создание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Об этом информирует сайт Администрации Гагрского района.

Сонер Гогуа сообщил, что по данным Международного фонда «Апсны», в Гагрском районе проживает около 200 детей с диагнозом ДЦП, и каждый из них нуждается в лечении и реабилитации. «Один из главных проектов, которым занимается наша организация, называется «Здоровая нация и будущее наших детей». Раньше нуждающихся детей отправляли на реабилитацию в другие страны. Мы поставили перед собой цель создать реабилитационные центры, чтобы наши дети лечились в нашей стране. Сейчас Гагра – единственный город в республике, где нет такого центра. Так что, совместно с Администрацией Гагры и городским Собранием нужно открыть здесь реабилитационный центр. Это некоммерческий проект, участие в котором принимают Международный фонд «Апсны» и Ассоциация детей-инвалидов. В течение 2020 года мы планируем начать работы по созданию такого центра», – сказал Гогуа.

Номер: 136Выпуск: 3876Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс