УКАЗ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о временно исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района:

«Возложить на первого заместителя главы Администрации Гагрского района Джения Владимира Шуляевича временное исполнение обязанностей главы Администрации Гагрского района».

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Указом Президента РА Астамур Кецба был назначен исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района. Представление коллективу нового руководителя не состоялось. Астамур Кецба прокомментировал Апсныпресс сложившуюся ситуацию:

«Сегодня меня должны были представить исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района. Мы приехали к зданию Администрации, но там собрались определенные люди, которые были настроены против того, чтобы я исполнял обязанности главы района. Тогда я принял решение и попросил Президента и Премьер-министра не представлять мою кандидатуру, отменить Указ о назначении меня исполняющим обязанности. После этого я вышел к собравшимся у здания Администрации людям. Я сказал, что при наличии определенной группы противников, не хочу накалять обстановку и попросил Президента не назначать меня на эту должность».

Номер: 136Выпуск: 3876Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА