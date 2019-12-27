АБХАЗИЯ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ГОДУ

В преддверии Нового года представители районных администраций рассказали Апсныпресс о подготовленных праздничных мероприятиях.

Заведующая отделом культуры Администрации Ткуарчалского района Маргарита Ажиба сообщила, что «школьные праздники идут с 26 декабря. 29 декабря будет организован традиционный «Голубой огонек» для представителей интеллигенции и работников профсоюза, с участием звезд абхазской эстрады. 30 декабря состоится городской карнавал-мюзикл. А встретят горожане Новый год праздничным салютом, у главной елки Ткуарчала пройдут народные гуляния».

По словам заведующей отделом культуры Администрации Гулрыпшского района Валентины Пицевич, установлена традиционная елка в Агудзере: «В этом году елку установят и в поселке Мачара. Дети из малообеспеченных семей поедут на столичную елку. 25 декабря прошло представление «Новогодний переполох» в районном Доме культуры. Праздничной иллюминацией украшены улицы района. В новогоднем убранстве задействованы все».

Художественный руководитель Дома культуры Гудауты Джульетта Бигвава рассказала, что праздничные мероприятия в районе начнутся 27 декабря: «Состоится детский спектакль в Доме культуры. 28 декабря у городской новогодней елки пройдет интерактив для жителей и гостей района. 30 декабря, в 12.00, будет организована новогодняя елка для детей в парке им. Ленина, а вечером, в 17.00, начнется праздничный концерт».

О праздничной программе В Гагрском районе сообщила заведующая отделом культуры Мадина Бганба: «Площадь Аиааира и новогодняя елка уже украшены. С 19 декабря ежедневно проводятся развлекательные мероприятия. Новогоднее представление на площади Аиааира состоялось 25 декабря, звучала классическая музыка, исполнялись народные песни и танцы».

О подготовке к Новому году в Очамчырском районе рассказала исполняющая обязанности заведующей отделом культуры Амра Булискерия: «В этом году мы купили 11-метровую искусственную елку и установили на площади. Елку украсили большими звездами и мерцающими гирляндами, вокруг организованы фотозоны. В этом году 200 детей из нашего района отправятся на новогоднее представление в Сухум. 30 декабря в Доме культуры пройдет праздничный концерт с участием районных музыкантов и танцоров. Новый год горожане смогут встретить у елки под праздничный салют на площади, где пройдут народные гуляния».

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс