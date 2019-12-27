КРАСНЫЙ КОМАНДИР

Фамилия пошла от деда героя, Степана Гавриловича. Будучи старшим в артели на разгрузке брёвен, он запомнился товарищам постоянным повторением команды «Чепай!», что представляло собой искажённое местным говором «Цепляй!». Кличка превратилась в фамилию, причём внук предпочитал подписываться Чепаев.

Будущий герой Гражданской войны появился на свет 9 февраля 1887 года в деревне Будайка Чебоксарской волости Казанской губернии в семье многодетного крестьянина с русско-чувашско-мордвинской генеалогией.

В 12 лет Васю отдали в город для обучения «коммерции». Некоторое время он работал в купеческой лавке, затем половым в харчевне, однако подобная «карьера» его не привлекала. Вернувшись домой, мальчик освоил плотницкое ремесло. Как-то во время строительства сельской церкви он сорвался с 20-метровой высоты, но, к всеобщему удивлению, отделался лёгким испугом.

В 1909 году Василий Иванович женился на 16-летней дочери священника Пелагее Метлиной. Через год у молодожёнов появился старший сын – Александр, затем ещё двое детей – Клавдий и Аркадий.

Вскоре грянула Первая мировая война, и Чапаев был призван в армию.

Весной и летом 1918 года Урал и Поволжье заполыхали в огне контрреволюционных восстаний. После мятежа Чехословацкого корпуса, белые приступили к формированию Народной армии Комуча под командованием Владимира Каппеля.

Утром корпус Каппеля обрушился на левый фланг 25-й дивизии, прибегая и к так называемым «психическим атакам», схожим с показанной в фильме «Чапаев». Правда, реальная картинка мало напоминала экранную. На красных наступали не облачённые в форму «корниловцев» отборные офицерские части, а обычная пехота, укомплектованная преимущественно ижевскими и воткинскими рабочими и сражавшаяся… под красными флагами.

В какой-то момент счастье, казалось, улыбнулось каппелевцам. Единственный «максим» красных внезапно замолк. Один из лежавших у пулемёта бойцов был убит, другой ранен в правую руку. Положение спасла медсестра Мария Попова (в фильме она выведена под именем Анки-пулемётчицы). Зажмурив от ужаса глаза, она открыла огонь из «максима», а раненный пулемётчик здоровой рукой направлял ствол в нужную сторону. В результате «психическая атака» белых вновь захлебнулась…

9 июня 1919 года красные заняли Уфу. Корпус Каппеля начал отход к Уральским горам.

Василию Ивановичу катастрофически не везло с женщинами. На фронте у него был роман с некоей Танькой-казачкой – дочерью белогвардейского полковника, однако отношения пришлось прервать «из-за морального осуждения» со стороны товарищей.

Гражданскую жену Василий Иванович вместе с тремя своими и двумя её детьми поселил при артиллерийском складе дивизии в деревне Клинцовке. Здесь Пелагея Камешкерцева загуляла с начальником склада, и взбешённый Чапаев прогнал её. Некоторые мемуаристы считают, что в отместку Пелагея навела белых на штаб в Лбищенске. Впрочем, кроме «романтической» версии гибели Василия Ивановича существует ещё и «политическая», согласно которой его «подставило» собственное командование. Мол, «наверху» опасались «неуправляемости» комдива, пытавшегося оспаривать указания самого Троцкого.

На самом деле никто больше белогвардейцев не был заинтересован в уничтожении Чапаева. Казаки оказались оттеснены в районы, где не могли прокормить лошадей, так что возвращение станицы Сахарной было для них вопросом жизни и смерти. Но наступать на неё в лоб было авантюрой, и тогда решили зайти через Лбищенск, вырезав штаб Чапая.

Остатки чапаевцев бросались в воду и плыли через Урал. Казаки с высокого обрыва лупили по ним из винтовок и пулемётов, так что доплыть удалось немногим. Согласно официальной версии, в числе утонувших был и Василий Иванович. Правда, впоследствии двое венгров-интернационалистов свидетельствовали, что они переправили смертельно раненного Чапаева через реку на деревянной створке ворот, и скончался он у них на руках уже на противоположном берегу.

Место, где они якобы захоронили тело комдива, венгры указать не смогли, сославшись, что река изменила своё течение.

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы