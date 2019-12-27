МАМЛЮКИ – ОСОБЫЕ ЛЮДИ

Мамлюки – военное сословие в средневековом Египте. Рекрутировали их преимущественно из юношей-рабов тюркского и кавказского происхождения. В переводе с арабского слово означает «принадлежащие». Воины-мамлюки отличались великолепной выучкой, стойкостью, самоотверженностью и храбростью в бою.

Я покупаю этого раба! – такая фраза часто звучала на египетских рынках XIII-XIV веков, где богатые аристократы после тщательного осмотра и оплаты получали в собственность юношей, завезенных работорговцами с Кавказа.

Грузины, абхазы, черкесы, закованные в цепи, томились под жарким солнцем, ожидая своей участи. Они с надеждой всматривались в лица потенциальных покупателей. Те с важным видом ходили по рядам и придирчиво оценивали рост и мускулатуру молодого человека. Кроме того, в беседе с каждым покупатели пытались определить, насколько он умен, способен ли принимать самостоятельные решения.

Купив несколько юношей, новый господин доставлял их в свои владения. Там они первым делом принимали мусульманство, после чего обучались арабскому и турецкому языкам, штудировали Коран и много времени уделяли боевой подготовке в закрытых лагерях-интернатах. Здесь опытные наставники учили молодых людей верховой езде, стрельбе из лука, владению саблей, рукопашному бою, военной стратегии и искусству выживания в самых трудных условиях.

При этом мамлюкам прививали презрение к огнестрельному оружию, считая его недостойным настоящих воинов.

Учащиеся мамлюкских школ обязаны были вести дневники, где наставники отмечали успехи и неудачи своих воспитанников. По окончании школы от этих записей зависела дальнейшая судьба раба: если он учился хорошо, был прилежным и соблюдал дисциплину, а также успешно проходил выпускные испытания, то получал свободу.

Ели же будущий мамлюк учился плохо, не сдавал выпускные экзамены, он так и оставался рабом. Для таких шанс обрести желанную свободу мог представиться только в ходе военных действий. Если раб проявлял мужество и отвагу в бою, он мог рассчитывать на освобождение. Поэтому юноши зачастую лезли в самое пекло битвы, стремясь зарекомендовать себя с лучшей стороны. Командиры подразделений получали звание «эмир» и командовали десятками, сотнями, тысячами.

Постепенно эмиры сформировали новую элиту государства. Титулы, звания и должности у мамлюков не наследовались, а присуждались за личные заслуги. Поэтому каждому мамлюку приходилось доказывать право на власть и богатство мужеством в бою, а в гражданской жизни – умением вести свои финансовые дела и обеспечивать процветание семьи.

B Египте до сих пор ходит множество легенд и преданий о мамлюках. Их наделяют сверхъестественной силой, способностями предвидеть будущее и заговаривать болезни.

Конфликты вспыхивали также между мамлюками и коренным местным населением, для которого эти воины были (выражаясь современным языком) «понаехавшими» – варягами, которые устанавливали свои порядки. В свою очередь мамлюки, чувствуя неприязнь со стороны местных, отвечали им презрением и высокомерием.

Не складывались у мамлюков отношения и с соседними государствами, что постепенно создало враждебное кольцо вокруг Египта. Были у них и внутренние проблемы, решить которые не удавалось.

Все это расшатывало государство, ослабляло его, чем не преминули воспользоваться враги – и прежде всего мощная Османская империя.

Тем не менее, даже утратив власть, мамлюки на протяжении веков сохраняли влияние на политическую и экономическую обстановку в стране. Конец их влиянию положил коварный египетский паша Мухаммед Али. 1 марта 1811 года он пригласил на торжественный ужин 600 мамлюкских беев. В разгар пиршества паша сделал знак своей страже, которая тут же набросилась на подвыпивших мамлюков и перебила всех до одного. Эта кровавая баня послужила сигналом для начала резни мамлюков по всему Египту. Были убиты почти 5000 человек, двум сотням чудом удалось бежать в Судан. Так была поставлена точка в многовековой истории уникального сообщества мамлюков.

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы