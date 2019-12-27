ДАТЫ. ДЕКАБРЬ

1841 год – указ об учреждении в России сберегательных касс. Интересно, что созданы они были именно государством «для доставления чрез то недостаточным всякого рода людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема... с приращением процентов».

***

1932 год – введение единой паспортной системы в СССР. Все жители городов и рабочих поселков, начиная с 16 лет, были обязаны иметь паспорта граждан СССР. Сельское население паспортами не обеспечивалось.

***

1959 год – рождение «хрущевок». На пленуме ЦК КПСС Никита Хрущев выдвинул программу строительства многоэтажных домов городского типа на селе и ликвидацию «неперспективных» деревень.

***

1980 год – убийство Джона Леннона. Это произошло в Нью-Йорке возле дома «Дакота», где жил музыкант. Убийцей был психически неуравновешенный фанат Марк Чэпмен, его приговорили к заключению сроком на всю жизнь.

***

1911 год – в Китае отменено обязательное ношение косичек – бянь-фа. Но окончательный приговор этой старинной традиции случился в 1922 году, когда бывший последний император династии Пу И тоже отрезал свою косу.

***

1946 год – в Москве выпущен первый автомобиль «Москвич-400». Это была первая советская машина, ставшая товаром народного потребления: до этого автомобили распределялись между предприятиями и организациями.

***

1976 год – состоялась премьера телефильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фильм показали в новогоднюю ночь, и с тех пор он считается одним из самых культовых фильмов отечественного кинематографа.

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы