НE ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

Во все века дуэли существовали для восстановления справедливости. Особенно часто дрались мужчины, защищая женскую честь или свое доброе имя. Однако до нас дошли истории, когда участницами дуэлей становились женщины, великолепно владевшие оружием. Они словно пытались доказать, что представляют собой далеко не слабый пол и не стоит ожидать от них снисхождения и пощады.

Первые упоминания о женских дуэлях относятся к XVI веку. 26 мая 1571 года в миланский монастырь Святой Бенедикты прибыли две синьоры, которые попросили у настоятельницы разрешения занять келью для совместного моления. Когда помещение им предоставили, дамы уединились, и из-за плотно закрытой двери послышались крики и лязг металла. Перепуганные монахини выломали дверь, и их взору предстала страшная картина: обе синьоры лежали в лужах крови рядом с брошенными кинжалами, которыми нанесли друг другу смертельные ранения.

Как правило, причиной подобного выяснения отношений оказывались мужчины, которых дамы не могли поделить. В конце того же XVI века в Неаполе между двумя знатными дамами – Изабеллой де Караззи и Диамброй де Поттинелло – возник спор из-за молодого человека по имени Фабио де Зересола. Быть секундантом вызвался маркиз де Васта. К необычному действу приобщились еще несколько посвященных лиц, которые даже и не подумали вмешаться, когда дуэль приблизилась к трагическому финалу.

Дамы без проблем освоили и стрельбу из пистолетов. В 1624 году в Булонском лесу Парижа к барьеру встали две дуэлянтки из высшего света – маркиза де Несль и графиня де Полиньяк. Дрались они за внимание Армана Жана дю Плесси, который несколько раз бросал маркизу, заводя интрижки на стороне. Наконец терпение маркизы лопнуло, и она вызвала на дуэль самую обаятельную соперницу. Но, увы, проиграла, получив при обмене выстрелами пулю в плечо. Когда раненую увозили в карете, кто-то из свидетелей поединка спросил маркизу: стоит ли ее возлюбленный того, чтобы из-за него лилась кровь? «Да, из-за него можно пролить еще больше крови!» – ответила та.

Подруга Екатерины II и первый президент Российской академии наук графиня Екатерина Дашкова, находясь в салоне жены русского посланника в Англии графини Пушкиной, поспорила с герцогиней Фоксон и в конце концов отвесила ей звонкую пощечину. Ученые дамы потребовали шпаги. Поединок завершился ранением Дашковой.

В Орловской губернии случилась редкая в женском противоборстве четверная дуэль. Несколько лет подряд соседки-помещицы Ольга Петровна Заварова и Екатерина Васильевна Полесова выясняли отношения. В июне 1829 года конфликт вылился в крупную ссору, и дуэль стала неизбежной. Скрыв от супругов предстоящее мероприятие и вооружившись их саблями, дамы появились в оговоренном месте – в ближайшей березовой роще. Обеих помещиц сопровождали по две секундантки – собственные 14-летние дочери и молоденькие гувернантки-француженки.

Согласно дуэльному кодексу, секундантки-дочери предложили своим мамам помириться, на что обе соперницы ответили отказом, вновь затеяли словесную перепалку и сразу вступили в бой. Схватка завершилась трагично. Ольга Петровна получила тяжелое ранение в голову и скончалась на месте, а Екатерина Васильевна умерла на следующий день от колотой раны в живот.

Через пять лет к барьеру встали подросшие дочери помещиц, чтобы окончательно установить, кто прав в межсоседских распрях. Их секундантками были все те же француженки-гувернантки. От удара сабли погибла Анна Полесова, а одержавшая победу Александра Заварова описала эту историю в своем дневнике.

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы