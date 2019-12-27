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27.12.2019
Номер: 137
Выпуск: 3877
Рубрика: экономика
Автор: Спутник-Абхазия
АБХАЗИЯ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ МАНДАРИНОВ В РОССИЮ
Мировой бренд
Российские аналитики оператора фискальных данных ООО «Такском» сравнили продажу мандаринов с 1 по 16 декабря 2019 года с аналогичным показателем за тот же период 2018 года.
Среди стран-поставщиков мандаринов в Россию Абхазия заняла второе место по числу покупок в декабре 2019 года. Наши цитрусовые уступили только турецким, на третьем месте оказались мандарины из Китая.
Продажи мандаринов в России упали на 15%, цены за килограмм понизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: стоимость килограмма мандаринов в текущем месяце составляет 84 руб. 88 коп.
Анализ проводился на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных ООО «Такском». Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.
Номер: 137
Выпуск: 3877
Рубрика: экономика
Автор: Спутник-Абхазия