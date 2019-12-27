АБХАЗИЯ ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ МАНДАРИНОВ В РОССИЮ

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Российские аналитики оператора фискальных данных ООО «Такском» сравнили продажу мандаринов с 1 по 16 декабря 2019 года с аналогичным показателем за тот же период 2018 года.

Среди стран-поставщиков мандаринов в Россию Абхазия заняла второе место по числу покупок в декабре 2019 года. Наши цитрусовые уступили только турецким, на третьем месте оказались мандарины из Китая.

Продажи мандаринов в России упали на 15%, цены за килограмм понизились на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: стоимость килограмма мандаринов в текущем месяце составляет 84 руб. 88 коп.

Анализ проводился на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных ООО «Такском». Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия