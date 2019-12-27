ИНГА УБИЛАВА – БИЗНЕС-ВУМЕН ИЗ ГОРОДА ГАЛА

Самурзакан. Дела предпринимательские

Об Инге Убилава мне давно рассказывала Юлия Гумба, руководитель общественной организации «Деловые женщины Абхазии» и главный редактор глянцевого журнала «Леди-Босс». О том, что она помогла ей как начинающей женщине-предпринимательнице из города Гала научиться вести бизнес, посылала на тренинги в Пицунду, и та смогла составить интересный бизнес-план и выиграть грант, а это значит получить средства, хоть и небольшие, на дальнейшее развитие. И что с тех пор у Инги успешно идут дела. Я заинтересовалась и сказала, что можно будет о ней написать, тем более что о галцах нам не часто приходится рассказывать в газете. Юлия добавила: «А ты должна её помнить, она участвовала в конкурсе журнала «Леди-Босс» и получила Диплом «За активное расширение бизнеса…». Призналась, что не помню, хотя редактировала этот журнал и бывала на всех проводимых его редакцией конкурсах с участием деловых женщин Абхазии.

Юлия дала мне телефон Инги Убилава, и я созвонилась с бизнес-вумен – будущей героиней своей публикации, но долго после этого не удавалось совершить поездку в Гал.

Но вот теперь я сижу с этой светлолицей и большеглазой красивой женщиной в её заведении, которое называется «Престиж», и общаюсь. В первую очередь, конечно же, интересуюсь, почему она пошла в бизнес, скажем, мелкий – пока на большее её заведение, как мне показалось, не тянет.

Оказывается, Инга и не мечтала об этом! А мечтала стать фармацевтом… но вышла в 16 лет замуж. И куда уж теперь ехать далеко учиться? Поэтому поступила на экономический факультет Абхазского госуниверситета и окончила его. Экономические знания ей и пригодились потом. Но до этого «потом» она лет тринадцать сидела дома в «должности» домохозяйки. А зарабатывать пришлось самой на жизнь тогда, когда пришла к ней беда – умер муж. Надо было заботиться и думать не только о себе, но и о воспитании 10-месячного сынишки – своём позднем ребенке.

Начала с того, чему научилась, как обычно это делают все девочки, у мамы, – с выпечки. Вначале пекла, часто ночами – при малыше иначе не получалось – пирожные и эклеры, сдавала их в магазины или продавала сама населению. Конечно, Инга старалась совершенствовать свое кулинарное мастерство, читая соответствующие книги, заглядывая в интернет за рецептами. Она и сейчас, когда наступает экономический кризис в семье и на основной работе, принимает заказы на торты.

А тогда, скопив от продажи выпечки какие-то деньги, открыла собственный магазин – будку захудалую, по выражению самой Инги, и назвала «Престиж». Именно в те годы она через Ингу Джгереная, руководившей галским офисом неправительственной женской организации, познакомилась с Юлией Гумба и после финансовой её поддержки смогла открыть салон красоты. Научившись через тренинги вести свой бизнес, Инга Убилава начала успешно, в рамках возможного, расширять своё дело. Приобрела большое, до 100 кв. м., помещение в аренду, лет через пять работы в нем она заплатила арендную сумму на 15 лет вперед и теперь спокойно работает, естественно, уплачивая все необходимые налоги государству.

Мы в этом помещении, в одном из его отсеков, сейчас и сидим. Вернее, сели после того, как она мне показала все расположившиеся в нем салоны. Сразу как заходишь – магазин одежды, аксессуаров и парфюмерии, за магазином (надо проходить через него) находятся парикмахерская (мужская и женская стрижки), косметический салон, маникюрная и педикюрная, массажный кабинет. И этот весь свой комплекс Инга так и продолжает называть – «Престиж». Он находится в центре города, недалеко от рынка. Интересно, а как часто его посещают клиенты?

– Очень трудно пришлось в прошлом году, – говорит моя героиня. – Был экономический кризис у населения, поэтому и меня он не миновал. Не было урожая орехов, цитрусовых, и люди не имели возможности приходить ко мне и приводить себя в порядок. В этом году ситуация улучшилась, осенью пошла активная торговля сельскохозяйственной продукцией. И у меня прибавилось клиентов. Много их в дни свадеб. Например, в эту субботу прошли три свадьбы, и мы обслужили в салонах до 50 человек, а сегодня, в среду, к 11 часам уже побывали у нас пять человек. Кто они? И городские, и сельские. Женщины из села после рыночных дней приходят прихорашиваться. За эстетикой приходят и мужчины – не только лишь постричься, а сделать и маникюр, и педикюр. И одежда в эту осень стала лучше покупаться.

Одежду Инга привозит из Турции. Не сама ездит, а делает заказы, и морем ей доставляется товар в Сухумский порт, где он оформляется через таможенный пост.

– Но нравится им то, что привозится?

– Знаю вкусы своих клиентов, – ответила Инга на мой вопрос. И потом это выражение «знаю вкусы своих клиентов» она в долгой нашей беседе повторяла несколько раз. Да, за 22 года работы в своей сфере она изучила потребности и вкусы населения, да и сама она предлагает им что-то новое, а они, в свою очередь, делают ей определенные заказы.

За годы работы Инга научилась, и специально училась, например, той же косметологии, массажу, стрижке и может заменить любого своего работника в заведении. Но по многим направлениям, говорит она, ей надо и дальше набираться мастерства, учиться ещё. Довольна ли своей деятельностью? Конечно. И многому научилась в ведении самого бизнеса. Но при этом ей приходилось «день и ночь, день и ночь работать, чтобы чего-то достигнуть».

А конкуренция… она здесь как и во всей Абхазии сегодня. Если кто-то видит, что у соседа наладился какой-то вид деятельности, то тут же это им перенимается, и в результате появляются, как грибы после дождя, в одном квартале или на одном пятачке площади рядышком кафе, рестораны, салоны красоты, магазины и магазинчики с одинаковым товаром, а сейчас модно открывать, по крайней мере в Сухуме, магазины мобильных телефонов с аксессуарами к ним – хоть пруд пруди такими магазинами. Все их хозяева таким образом создают конкуренцию друг другу, а потом, уж случается! точки эти закрываются из-за нерентабельности.

Вот и Инга Убилава рассказывает, что ей уже создали немалую конкуренцию. Если в Гале, когда она только начинала свой бизнес, было всего один – два магазина одежды, сейчас их множество, тех же салонов красоты сейчас восемь, а был тогда лишь один.

И чтобы выдержать конкуренцию, Инга старается не поднимать цены на услуги. Если подниму, говорит она, то клиенты могут уйти к другим мастерам, не поняв, почему я это сделала. Но материалы для косметологии, маникюра, депиляции, например, дорожают постепенно. Пока она «держится», не обанкротилась. Но чувствует, что постепенно, по чуть-чуть придется поднимать. В других салонах города тоже стараются держать цены на одном уровне, учитывают возможности людей.

Инга мечтает и дальше развивать свой бизнес. Фитнес-клуб для женщин был бы кстати, но подсчитала, во сколько ей это обойдется, и вышло, что дороговато. Надо ведь и помещение для него арендовать – большое. Словом, придется подзаработать еще для осуществления мечты. И для того, чтобы сделать ремонт, обновить интерьер в уже действующем комплексе салонов и магазина «Престиж».

Так что нашей бизнес-вумен скучать не приходится, есть цель, которую, надеюсь, она сможет достичь – как и все то, что ранее, и в более трудные и сложные времена, достигала.

Кстати, о трудных и сложных временах. Я спросила Ингу, как в Гале она и другие жители проводят свой досуг, какие развлечения здесь есть. Особых развлечений нет, ответила моя собеседница, впрочем, как я и предполагала. Ну разве только что в рестораны (их три в черте города и один по дороге в Очамчыру, в котором и свадьбы проводятся) и кафе (их пять) сходить. По праздникам подружки собираются вместе посидеть, погулять. Инга при этом подчеркнула, что сейчас, с приходом Тимура Надарая главой Администрации Галского района, они могут спокойно передвигаться до позднего вечера по городу и не бояться никого, а такого раньше не было. В городе стало не только спокойно и тихо, но и чисто, добавила Инга. Такое, естественно, приятно мне было услышать. (К моменту выхода этого материала Т.Надарая уже перестал работать главой Администрации. – З.Ц.)

И наконец, о самой Инге, точнее, её корнях. Убилава есть и абхазы, и менгрелы. Дело спорное. Инга понимает абхазский язык, но не говорит на нем. А вот мать Инги, Нанули Хинтба, – настоящая абхазка, корнями из Гудауты, хотя родилась в Чхуартале и живет там. Хорошо говорит на абхазском, как и её брат Тенгиз (дядя Инги), являющийся депутатом Собрания Ткуарчалского района. Логично, что Инга является гражданкой Абхазии и не имеет грузинского гражданства. Но обменять свой старый абхазский паспорт на новый, хотя сдала в нужную инстанцию нужные документы, пока не смогла. Но это уже другая история, к которой наша газета планирует вернуться.

Заира ЦВИЖБА

На снимке: Инга Убилава.

Фото Юлии Соловьевой

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА