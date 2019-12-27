В ДЕКАБРЕ 1941-го ПОД МОСКВОЙ КРАСНАЯ АРМИЯ РАЗБИЛА ФРАНЦУЗСКИХ ГРЕНАДЕРОВ

Во время битвы за Москву в районе подмосковных деревень Дютьково и Головково наступающие части сибирских дивизий Красной Армии начали находить необычные трупы. Форма немецкая, но на рукавах шеврон со словом «Франция».

Хотя для нас это не было большим открытием. Разведка давно донесла, что в составе 7-й баварской дивизии вермахта против наших воюет французский полк.

Во Второй мировой войне на стороне Германии воевало много европейцев: румыны, итальянцы, венгры и пр. Но на штурм Москвы Гитлер взял только французов.

Французы записывались «в поход на Восток» добровольно. Давали клятву на верность фюреру. Из Парижа на фронт их отправляли поездами. Вот фото: вагон, расписанный лозунгами: «Хайль Гитлер!» и «Да здравствует Франция!». Все радуются как дети. Ну еще бы: вместе с немцами будут «брать Москву»!

Вообще-то это случай из разряда серьезных психических отклонений. Годом раньше Франция была одной из ведущих стран мира с мощной армией. Гитлер сокрушил их за месяц. Париж сдали без единого выстрела, а Адольф Гитлер позировал фотографам на фоне Эйфелевой башни...

Францию разделили на зону оккупации и на марионеточную территорию со столицей в Виши. Французские националисты пытались торговаться с Гитлером: просили фюрера разрешить сформировать дивизию – пусть воюет в России. А за это великодушно оставь Франции ее заморские колонии.

Гитлер опустил фантазеров на землю: вы – побежденная нация, знайте свое место.

Тем не менее французам в 1941-м разрешили сформировать один полк: хотите повоевать в России? Что ж, вперед!

По всей Франции открылись пункты, где записывали в Легион французских добровольцев против большевизма (LVF).

К столице подошли довольно близко: до Москвы на французских картах было 63 км по прямой.

Они были частью вермахта и, естественно, питались по его нормам довольствия. Суточный полевой рацион немецкого солдата состоял из хлеба – 750 г; колбасы, сыра или консервов – 120 г; джема – 200 г; жира – 80 г; сигарет – 7 шт. Иногда давали яйца, шоколад и фрукты. Раз в день кормили горячим: суп или картофель (макароны, каша) с мясом – в котелок, кофе – во фляги!

В декабре 1941-го полк под Москвой потерял 500 солдат и офицеров: убитыми, ранеными и обмороженными. Общие потери во время похода на Москву – до тысячи.

Во время «похода на Восток» французы совершали марши по местам «боевой славы Наполеона»: шли по Смоленской дороге, заходили на Бородинское поле. Зону карательных операций им издевательски отвели в районе переправы через Березину. Хотя немцы знали, что «Березина» вошло во французский язык как «катастрофа».

Кроме 638-го полка на стороне Гитлера сражались до 200 тыс. граждан Франции: в гренадерской дивизии СС «Шарлемань» – немецких частях. К легионерам из LVF и прочему фашиствующему сброду в СССР отнеслись по принципу «в семье не без урода», считая, что настоящая Франция – это асы полка «Нормандия – Неман» и герои из движения Сопротивления генерала де Голля.

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия