ПРОБЛЕМА, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ

Глава РУП «Черноморэнерго» А.Басария рассказал на пресс-конференции о предстоящем ремонте ИнгурГЭС и перспективах зимнего периода для энергетиков и всех жителей Абхазии. По его словам, необходим ремонт на ИнгурГЭС: «При проведении больших ремонтных работ в тоннеле, который связывает два объекта ИнгурГЭС – плотину на территории Грузии и машинный зал на территории Абхазии, встает вопрос о том, что фактически комплекс ИнгурГЭС не будет функционировать весь этот период времени, остановится подача воды, а это значит, что перестанет вырабатываться электроэнергия на ГЭС и Перепадной ГЭС. Единственная возможность, которая останется, – это работа Перепадной ГЭС: посредством технического сооружения небольшое количество воды из Ингура будет перебрасываться в водохранилище на территории Республики Абхазия, из которого питается Перепадная ГЭС. Это даст 15-25 мегаватт. Абхазия же потребляет в зимний период порядка 400 мегаватт. Соответственно встает вопрос о компенсации дефицита мощностей для страны. И это уже межправительственные соглашения и договоренности. Но мы знаем, что любая электроэнергия стоит денег. То есть если остановить ИнгурГЭС примерно на 3,5 месяца, то стране потребуется электроэнергии примерно 700-800 млн кВт/ч, а такой переток стоит около 2 миллиардов рублей. Думаю, что наше Правительство надеется на понимание российской стороны: если не провести необходимые ремонтные работы, велик риск техногенной катастрофы».

А.Басария напомнил: «Что такое цена за электричество и тариф? Это те деньги, которые вкладываются в энергосистему для проведения ремонтных работ, строительства новых линий, подстанций. Но даже такой заниженный тариф, как в Абхазии, люди не платят, в первую очередь, это физические лица. «Черномор-энерго» не поднимает тариф, но при такой тарификации выполнять функции, которые возложены на энергосистему, невозможно. Мы надеемся, что по Закону об энергетике уполномоченный орган разработает методологию расчета тарифа. По самым скромным подсчетам, государство должно доплачивать «Черноморэнерго» порядка 1 млрд рублей, или нужно делать средний тариф по Абхазии – 1 рубль. Сегодня тариф – 38 копеек, из которых мы реально собираем 22 копейки».

Номер: 137Выпуск: 387Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс