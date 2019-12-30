ТОНКОСТИ АГРАРНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Подводим итоги года

Известный философ Жан-Жака Руссо писал: «Единственное средство удержать государство в состоянии независимости от кого-либо – это сельское хозяйство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться, вы зависете от других. Торговля создаёт богатство, а сельское хозяйство обеспечивает свободу». Как актуальны эти слова сегодня. Именно этой мыслью было пронизано интервью с руководителем Государственного комитета по сельскому хозяйству Республики Абхазия Амираном Георгиевичем Какалия.

Раздав землю крестьянам, все думали, что вопрос села решён, и крестьяне отныне смогут самостоятельно справляться со своими проблемами. Но для развития экономики отнюдь не существенно, кто является собственником, а существенны рыночные отношения, что до сих пор не осознали в нашем обществе. Хотя за 26 лет после войны в бывшем Минсельхозе (сегодня оно преобразовано в Госкомитет по сельскому хозяйству.– Р.Б.) сменилось девять министров, которые вносили посильный вклад в развитие сельского хозяйства страны. Амиран Какалия был назначен министром год назад – 30 ноября 2018 года. Тогда новый министр сельского хозяйства намерен был изменить вектор развития аграрной отрасли Абхазии, заданный его предшественниками. Амиран Какалия не скрывал своих амбиций и был уверен, что АПК еще есть что показать и доказать. Что было сделано за уходящий год, что мешало развитию агропромышленного сектора экономики страны и его дипломатии, о проблемах тружеников сёл и мелких крестьянских предпринимателей, Амиран Какалия рассказал корреспонденту газеты «Республика Абхазия» в своем предновогоднем интервью.

Стиль работы

– Амиран Георгиевич, с чего вы начали работу?

– С команды. Самым дорогим ресурсом являются люди. Необходимы не просто профессионалы, но и те, кто свои личные интересы смог бы отодвинуть на третий план, и энергично, плодотворно работать на конечный результат, конкретными делами отвечать себе на ежедневный вопрос: «Что я сегодня сделал?». С некоторыми придётся расстаться. Многие просто не выдержали того темпа, который был задан, и ушли. Команда складывалась в течение года. Центральный аппарат агропрома должен быть работоспособным, грамотным, серьезным коллективом с отличным потенциалом. Приятно, что многие сельские жители стали положительно отзываться о деятельности нашей организации. Важно, что рядовые граждане изменили мнение о работе чиновников нашего Комитета, которые сейчас выступают первыми помощниками для тех, кто хочет усердно работать на абхазской земле.

– Как бы вы охарактеризовали свой стиль руководства? Что хотелось бы изменить?

– Руководствуюсь в первую очередь интересами дела. Не скрою, приходится быть жестким руководителем, потому что демократию иные воспринимают как своеволие. Но никогда не принимаю решения сгоряча. Стараюсь разобраться, всё обдумать и взвесить. Однако хотелось бы больше результативности, приходится упрекать самого себя в невыполнении сроков какой либо работы: упустил, не организовал, не проконтролировал. Хотя я понимаю, что результативность работы зависит от ответственности всех специалистов агропрома, от их добросовестности, а не от того только, что Какалия спросит – потому и надо делать. Всегда нахожу понимание у руководства страны. Думаю, что на всех руководящих постах должны быть компетентные и преданные делу люди – с современным взглядом на всё происходящее, привлекательными идеями, здоровыми амбициями и, главное, с желанием честно и добросовестно трудиться.

Итоги года

– Амиран Георгиевич, назовите основные события во вверенной вам отрасли в 2019 году. Какие задачи были поставлены перед отечественным агропромом руководством страны?

– Перед нами были поставлены две государственные задачи: борьба с заболеванием ореха-фундука и уничтожение вредителя – мраморного клопа, который стал серьёзной угрозой производству сельскохозяйственной продукции. Необходимо было предпринимать экстренные меры. И на этот раз руку помощи нам протянул наш стратегический партнёр – Российская Федерация. На выездном заседании в Краснодаре мы заключили договор с нашими коллегами из крупной фирмы – ООО «АЛЬПИКА-АГРО», которая работает с ведущими европейскими партнёрами по защите растений и производству удобрений. Мы пригласили краснодарских специалистов в Абхазию. Они побывали на ореховых плантациях и пришли к выводу, что причиной грибковых заболеваний является мраморный клоп. После совместного мониторинга в феврале-марте этого года в сёлах Восточной Абхазии, где превалируют насаждения ореха-фундука, более 13 тысяч гектаров, было выявлено, что состояние плантаций не плачевное. Однако имело место неправильная посадка ореха. Сегодня применяются новые методы посадки – техническая формовка и глубокая обрезка. Вначале крестьяне встретили нас настороженно, однако нашлись и те, которых заинтересовали новые методы лечения ореха-фундука. Результат был налицо, эффект лечения произвёл впечатление, тем более, что использовались безопасные препараты. И после этого к нам стали обращаться люди, и началось массовое лечение по новым европейским стандартам. Они увидели реальную помощь. Даже в будущем планируется создание Ассоциации предпринимателей по выращиванию ореха-фундука. В этом году было выращено более 10 тысяч тонн ореха-фундука. В результате лечения по новой методике было получено 85 процентов урожая. Отмечу, что вместе с краснодарскими коллегами по нашей просьбе к нам приехал и представитель Польши – специалист мирового уровня, господин Гжегох Цеслиньски. Он дал высокую оценку нашей работе. Специалисты Комитета, районных сельхозуправлений и МТС проводили выездные совещания, давали мастер-классы по лечению ореха-фундука. Крестьяне были благодарны, что государство не осталось в стороне от их проблем и оказало реальную помощь. Однако львиная доля урожая была вывезена в Грузию, несмотря на то что правительство Абхазии по нашей просьбе сняло пошлину за орех. Причиной послужили два фактора – лёгкая логистика и цена. При переходе границы по реке Ингур нет бюрократической канители с документами, и цена на орех дороже – 150 рублей за килограмм. Я считаю, что надо упрощать систему экспорта нашей продукции и на границе по реке Псоу. Нам необходимо также защищать нашего производителя, создать комфортные условия для реализации продукции. Ведь наша продукция превосходит по своим вкусовым качествам импортную продукцию, которая тормозит её реализацию в силу своей ценовой политики.

– Амиран Георгиевич, базовыми проблемами отечественного сельского хозяйства являются не только техническая отсталость, отсутствие эффективных механизмов финансирования. Большой проблемой является и распространение вредителя – мраморного клопа.

– Мраморный клоп сегодня является самым серьезным вредителем в Абхазии. Начиная с 2014 года, этот вредитель распространился очень быстро и стал угрожать производству сельскохозяйственной продукции. На данную проблему в республике обращено очень большое внимание. Её можно назвать всенародной, и решать ее нужно общими усилиями. Поэтому в этом году к её решению были подключены все жители страны. Ведь каждый уничтоженный клоп не будет принимать участие в размножении на следующий год. Соответствующие мероприятия были начаты в апреле, когда клоп вышел из спячки.

Механический сбор коричневого мраморного клопа проводился в основном в трех районах Абхазии – Галском, Ткуарчалском и Очамчырском, там, где вредитель был наиболее распространен. По заданию руководства страны соответствующее распоряжение было подписано Премьер-министром Валерием Бганба. В этом году удалось бороться с вредителем благодаря химикатам, оставшимся с прошлого года. При бывшем Министерстве сельского хозяйства была создана специальная комиссия по борьбе с мраморным клопом. Из бюджета было выделено 7 миллионов рублей на оплату механического сбора насекомого-вредителя. За каждый килограмм собранного мраморного клопа было предусмотрено выплачивать 1000 рублей. В прошлом году деньги на механический сбор выделяла Россия, которая и установила такие расценки. В этом году все средства выделили из бюджета Абхазии, и занижать эту сумму было нельзя, так как это очень тяжёлый крестьянский труд. Изучив все нюансы этого трудоёмкого процесса, мы приняли решение оплачивать его так же, как и в прошлом году. Крестьяне очень серьёзно отнеслись к этой проблеме, так как судьба их будущего урожая зависит сегодня от них. Процедура механического сбора клопа проходила совершенно прозрачно. Мы обратились с письмом в Министерство внутренних дел, чтобы они выделили сотрудников центрального аппарата ОБЭП. Два сотрудника были включены в комиссию нашего министерства, которая контролировала выплату денег за механический сбор клопа. Был утвержден перечень работ, направленных на борьбу с мраморным клопом. Программа состояла из шести этапов. Первым этапом являлся механический сбор, который завершился 30 апреля. Второй этап – феромонный мониторинг расселения вредителя, основанный на исследованиях прошлого года. Он завершился 30 мая. Вся программа закончилась 15 декабря механическим сбором клопа. За этот период населением было собрано 5.404 килограмма мраморного клопа, причём, в основном, в восточной части Абхазии. Приём клопов фиксировался на видеосъёмке. Все материалы будут зафиксированы в одном фильме. Все видеоотчёты мы отправляем в Минсельхоз России, а документы – в МВД и Минфин Абхазии. Всю информацию отправляем в Администрацию Президента и Кабинет Министров Республики Абхазия.

Как показало время, механический сбор – самый эффективный метод уничтожения вредителя, а также феромонные ловушки. Российская Федерация выделила на борьбу с мраморным клопом 133миллиона 60 тысяч рублей. Подчеркну, что эта помощь приходит к нам не денежными средствами, а в виде препаратов и различного инвентаря. Сейчас мы ожидаем феромонные ловушки в количестве 64 тысяч штук со сменными деталями на сумму около 117 миллионов рублей, и на 15.297 тысяч рублей 11.400 литров химических препаратов. Мы будем проводить нелёгкую работу, наши специалисты будут работать в сёлах.

Химические препараты и феромонные ловушки жителям республики выдавались бесплатно. Частные лица тоже занимались завозом препаратов, зачастую из Грузии. Именно эти химикаты и продавали населению. Я обращался к жителям страны с просьбой сообщать о фактах продажи химических препаратов в Министерство сельского хозяйства. Для обработки сельскохозяйственных культур данными химикатами важно соблюдать определенные пропорции и нормы безопасности. Министерство не рекомендует осуществлять обработку территории самостоятельно, без привлечения специалистов.

Использовать феромонные ловушки имеет смысл не как основное, а как вспомогательное средство для борьбы с этими вредителями. Эти ловушки создали в США, когда данной проблемой озаботились всерьёз, и они оказались весьма действенными. Они представляют собой наземные конструкции в виде конусов, зачастую окрашенные в «природные» цвета, чтобы ввести насекомое в заблуждение. Таким образом клоп «думает», что перед ним ствол дерева. Сверху на конус устанавливается контейнер с ядовитой для клопов жидкостью, содержащей феромоны и притягивающей их своим запахом. Эти приманки хороши тем, что помимо мраморных клопов привлекают и других садово-огородных вредителей. В России феромон мраморного клопа был синтезирован летом 2017 года Центром развития и внедрения инновационных методов мониторинга и защиты растений. Сразу же стали проводиться его испытания. Ловушки были созданы и успешно прошли испытания.

– А как обстоят дела в цитрусоводческой отрасли?

– В прошлом году Абхазия экспортировала более 43 тысяч тонн цитрусовых, да ещё 20 тысяч тонн не удалось реализовать. Такой высокий урожай связан с тем, что в 2017 году проводилась серьезная работа по борьбе с мраморным клопом. Особо она удивила всех своей экологической составляющей. Отмечу, что абхазские мандарины отличаются не только своими вкусовыми качествами, но и безопасны для потребителя. Внешний вид импортных, китайских и турецких мандаринов не меняется по истечению их срока годности, когда внутри плода заводятся черви. А корка наших мандаринов темнеет и сразу видно, что плод испорчен. Этот факт важен, и его нельзя не учитывать. Нам необходимо создавать перерабатывающие предприятия в каждом районе, а в дальнейшем, может быть, и в каждом селе, так как сельхозпродукции для её переработки у нас достаточно. Затем можно будет укрупнять производства, объединять сёла. Для этого необходимо разработать Программу по развитию и строительству хотя бы мини-цехов по хранению, переработке и фасовке сельскохозяйственной продукции. Сегодня в Абхазии фруктовые сады, виноградники, плантации субтропических культур и орехов находятся в аренде. Мы можем арендаторам оказать посильную помощь. Но помощь в создании перерабатывающих предприятий должна быть оказана на государственном уровне. При этом надо четко понимать, что во всем мире сельскохозяйственная отрасль пользуется всесторонней государственной поддержкой, в первую очередь финансовой. Ее объем важен, но необходимо правильно распределить эти бюджетные деньги, просчитать, какие отрасли нуждаются в поддержке, какие могут сами выходить на рентабельность. Поэтому, естественно, прежде чем распределять финансирование, нужно четко определить рельсы, по которым в дальнейшем поедет агропромышленный комплекс. Это и есть основная наша задача.

В этом году ожидаемый урожай цитрусовых составит около 17 тысяч тонн, так как в этом году деревья не могут дать такой же рекордный урожай, как в прошлом году. Деревья – живой организм, им тоже нужен отдых. Ежегодно выбраковывается некондиционная продукция, так как у нас нет линий по переработке плодов. Но есть нарекания и в адрес руководителей хозяйств. Уход за плантациями не на должном уровне, не ведётся работа по закладке новых сортов цитрусовых. Многие хозяйственники жалуются на недостаточное финансирование, однако дело не только в этой проблеме, а в их отношении к работе и к своему предприятию. Мы хотим от государства получить всё, но и сами должны делать всё для его процветания.

Недочёты года

– А были ли какие-либо недочёты в работе агропрома страны?

– Мы ввели в эксплуатацию объект по переработке и фасовке мёда. У нас более 1 тысячи тонн замечательного абхазского мёда. Но у нас возникли трудности с его реализацией, да и документация там, мягко говоря, не совсем в порядке. Ценовая политика очень сложная, сегодня её регулирует рынок. Пчеловоды ценят свой труд и выставляют большую цену за свою продукцию. Мы их понимаем, но государство не в силах реализовывать мёд по такой цене. Причина в том, что руководитель может быть прекрасным специалистом, но плохим менеджером. Сегодня время деловых людей. Нужно иметь талант, чтобы договариваться. Нам нужен управленец. Будет иметь спрос наш мёд. Необходимо получать прибыль за счёт объёма продаж, а не держать цену и не получать ничего. Мы должны вводить новые схемы работы, разрабатывать стратегическое мышление. На эмоциях невозможно построить государство. Революционные настроения не должны выходить за рамки политических интересов страны. Любое слово моментально распространяется по интернету. Мы – маленькое государство, и должны быть осторожны в своих высказываниях. Нам необходимо возродить село, иначе можем столкнуться с проблемами в строительстве абхазского государства. Ведь основная часть населения страны проживает в сёлах. И если мы не повернёмся к ним, и не будем оказывать помощь крестьянам, то у нас возникнут серьёзные трудности. Например, нам необходимо наращивать объёмы выпуска продукции и темпы роста в тепличных хозяйствах, которые уже дают неплохие результаты. К сожалению, мы пока не смогли наладить эту работу в крупных масштабах. Не построены и мини-цеха по переработке нашей продукции. Своими силами это сделать невозможно, нужны денежные средства. Значит надо договариваться с нашим стратегическим партнёром – инвесторами из России. В последнее время было много разговоров и о создании в Абхазии Агробанка, в котором наши крестьяне могли бы брать кредиты для развития, как личного подсобного хозяйства, так и для создания совместных сельскохозяйственных предприятий, отвечающих современным требованиям развития АПК.

Интервью вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ