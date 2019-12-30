ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

Последнее заседание Кабинета Министров РА прошло в канун Нового года.

Было принято Постановление «Об утверждении лесосечного фонда и лесовосстановительных работ в лесах Республики Абхазия». Документ представил начальник Государственного управления лесного хозяйства Анзор Ашхацава, который назвал цифры лесовосстановительных работ:

– В 2020 году предлагается на 37 гектарах провести работы по содействию естественного возобновления леса. Из них: осуществить посадку леса на 5 гектарах, уход за лесокультурами – на 25,9 гектарах, заложить питомник на 0,5 гектарах, вырастить посадочного материала – 12 тысяч штук.

Проект Постановления «Об использовании средств Резервного фонда Кабинета Министров РА» представил руководитель аппарата Кабинета Министров РА Давид Сангулия:

– Данный проект предполагает выделение средств Министерству здравоохранения и социального обеспечения на единовременную выплату многодетным семьям, состоящим на учете в отделах социального обеспечения администраций районов и Управлении социального обеспечения Администрации города Сухума.

Согласно документу, 13 семьям с 7 детьми выплатят по 10 тысяч рублей, 3 семьям с 8 детьми – по 12 тысяч рублей, 2 семьям с 9 детьми – по 14 тысяч рублей, 1 семье с 10 детьми – 16 тысяч рублей.

Проект Постановления «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров, гражданам Республики Абхазия, не являющимся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства» представил первый замминистра здравоохранения и социального обеспечения Руслан Аджба:

– В целях социальной поддержки отдельных категорий пенсионеров, не являющихся получателями пенсии и иных социальных выплат иностранного государства, Кабинет Министров постановляет установить размер ежемесячных доплат к пенсиям:

– пенсионерам по возрасту – в размере 1 000 руб.;

– пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, – 500 руб.;

– пенсионерам, имеющим почётное звание «Народный» или «Заслуженный работник», – 500 руб.;

– пенсионерам, работавшим на подземных работах, – 500 руб.;

– лицам, получающим пенсию в случае потери кормильца, – 700 руб.;

– круглым сиротам – 1000 руб.;

– инвалидам труда 1-2-3 групп – 1000 руб.;

– инвалидам с детства, в возрасте до 16 лет, а также инвалидам в возрасте после 16 лет, 1-2 группы – 500 руб.;

– пенсионерам, получающим социальные пенсии, – 850 руб.

При этом поручено:

– Министерству здравоохранения и социального обеспечения подготовить список пенсионеров, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсиям, по состоянию на 1 декабря 2019 года и начать выплачивать доплаты к пенсиям соответствующим категориям пенсионеров со дня подачи заявления;

– Министерству финансов РА при формовании республиканского бюджета на 2020 и последующие годы предусмотреть расходы на финансирование доплат к пенсиям;

– производить доплаты к пенсиям ежемесячно через государственные учреждения Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА в Пенсионный фонд РА.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Сотрудникам госучреждений Абхазии будут компенсировать использование личных автомобилей для служебных целей по новым тарифам.

– Этот нормативно-правовой акт был разработан в свое время в связи с тем, что в стране не хватало служебных автотранспортных средств и были необходимы правовые механизмы для использования личных автомобилей сотрудников госучреждений. Так как суммы, указанные в акте, очень низкие, естественно, работники отказываются использовать свой автотранспорт для служебных целей.

Согласно новой редакции документа, владельцам автомобилей с объемом двигателя до двух литров будут выплачивать в качестве компенсации 2 400 ежемесячно, свыше 3 000 литров – три тысячи рублей. Также будут выделять дополнительные средства на топливо. При этом государство не будет нести расходов в случае, если автомобиль сотрудника попал в ДТП.

Нанять личный автомобиль можно будет у гражданина Абхазии, находящегося в трудовых отношениях с органами власти, по гражданско-правовому договору между собственником и органами власти или организациями, которые полностью или частично финансируются за счет бюджета.

Премьер-министр РА Валерий Бганба напомнил, что по старой редакции постановления были предусмотрены компенсационные выплаты в пределах около трехсот рублей. Он также подчеркнул необходимость использования транспортных средств по договору с государством исключительно в рабочем порядке.

Министр финансов Джансух Нанба выразил мнение, что это первый шаг к систематизации и усилению контроля за приобретением служебного автотранспорта и его использованием.

В будущем каждое министерство или государственная организация должны будут решением правительства утвердить по согласованию со всеми заинтересованными ведомствами, какому должностному лицу положен служебный транспорт и для чего именно. По мнению Нанба, чиновнику, чья работа не предусматривает рабочие выезды, такой автомобиль не нужен.

Члены Правительства дали согласие на предоставление ООО «Гром» права использования участка недр для добычи подземной питьевой воды в селе Каман Сухумского района. Вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба уточнил, что Распоряжение соответствует Закону «О недрах Республики Абхазия». Речь идет о розливе питьевой бутилированной воды.

Также были рассмотрены кадровые назначения.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ