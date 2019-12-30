ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ – 10 ЛЕТ

К этой дате был приурочен круглый стол «Гуманитарное сотрудничество Абхазии и России: итоги и перспективы», который состоялся в Доме Москвы. Российский центр науки и культуры – Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству – Россотрудничество – начал работать в Абхазии 18 декабря 2009 года.

Открывая встречу, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха сказал, что круглый стол проходит в рамках международного гуманитарного интеллектуального клуба «Диалог». Он отметил:

– За десять лет сделано достаточно много, предстоит многое еще сделать, не мне оценивать этот путь, в этом отношении мы бы хотели услышать от вас возможные акценты дальнейшей нашей работы.

Советник Президента РА по культуре и науке Владимир Зантария сказал:

– Позвольте поздравить вас с замечательной датой – десятилетием работы. За это время, конечно, было много событий, и мне очень нравится, что работники Россотрудничества стараются быть в постоянном контакте с нами, со всеми, кто имеет отношение к развитию науки и культуры. При реализации того или иного проекта Россотрудничество вникает в суть проблемы для того, чтобы работа в области развития культуры, образования, спорта была эффективной. Россотрудничество занимается вопросами направления на учебу в вузы Российской Федерации по целевому заказу, это очень тонкая и непростая работа.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия дала оценку масштабной деятельности, которую Россотрудничество реализовало за десять лет. Она отметила, что у Министерства культуры и Россотрудничества сложились теплые, дружеские, профессиональные отношения:

Председатель Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласуриа поблагодарил Россотрудничество за участие во многих мероприятиях.

Советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский отметил, что работа Россотрудничества – нужная и востребованная, так как сфера культуры создает необходимый базис для экономических и политических отношений.

Р.БАРГАНДЖИЯ

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ