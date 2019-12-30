АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ВС РА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на расширенном заседании Совета безопасности обсудил вопросы осеннего призыва на военную службу граждан РА. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В заседании приняли участие главы районов и городов Абхазии.

Военный комиссар РА Беслан Тарба доложил о существующих трудностях по выполнению плана призыва в армию. Было подчеркнуто, что для успешного проведения призыва необходимо тесное взаимодействие всех органов государственной власти, организаций и учреждений, которые участвуют в мероприятиях по подготовке и проведению призыва.

В качестве предложения была озвучена идея изменить порядок предоставления отсрочки от службы в армии: предоставлять право на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам, обучающимся в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, до завершения обучения на первом курсе. При этом установить срок военной службы для этой категории граждан – один год.

Президент поручил главам администраций районов и городов Республики Абхазия обеспечить координацию деятельности призывных комиссий, органов внутренних дел и лечебных учреждений.

Номер: 137Выпуск: 3877Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА