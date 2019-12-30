И ты подари чудо

Испытывать радость и удовлетворение от того, что сделал подарок другому, способен далеко не каждый. Как хорошо, что этим душевным качеством обладают наши дети. Когда учительница русского языка и литературы, классная руководительница 8 класса сухумской средней школы №8 им В.К. Ладария Элисо Борисовна Барганджия предложила ученикам собирать деньги (каждый месяц по 50 рублей), чтобы сделать новогодние подарки тем детям, к которым Дед Мороз может и не прийти, ее горячо поддержали все. И родители одобрили идею. И учительница внесла свой взнос. Словом, никто не остался безучастным. Время пролетело незаметно. И вот недавно группа учеников вместе с классной руководительницей посетила благотворительную общественную организацию «Киараз», которая ежегодно проводит новогоднюю акцию «Подари чудо» – сбор подарков для детей из малоимущих семей, выбрала несколько писем Деду Морозу. Подарки тоже покупали вместе, старались выполнить новогодние желания детей. А они были самые разнообразные: кто-то попросил книгу сказок (купили сказки Пушкина, братьев Гримм), кто-то зонт, тетради, школьный рюкзак, а кто-то наушники.

«Я считаю, помощь маленькой не бывает, – сказала в разговоре с корреспондентом «РА» Элисо Борисовна Барганджия. – Я давно знаю, что есть такая организация, которая инициирует и реализует проекты и программы, улучшающие жизнь детей. И у меня возникло желание принять участие со своим классом в ее новогодней акции. Класс с радостью согласился.

Каждый ребенок мечтает о новогоднем подарке, но не все родители, особенно если это семья многодетная, способны удовлетворить желания своих детей, сделать так, чтобы они почувствовали себя причастными к волшебству. Почему бы не помочь им?»

По приглашению благотворительной организации «Киараз», ученики Элисо Борисовны приняли участие в празднике, который прошел на сухумском стадионе «Динамо» 28 декабря. Здесь и вручали подарки детям, написавшим письма главному волшебнику – Деду Морозу.

Школьники выразили готовность и на следующий год участвовать в благотворительной новогодней акции.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 138Выпуск: 3878Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ