ИЗ ПСХУ В ЛАПЛАНДИЮ: А?АА БАБАДУ И САНТА-КЛАУС

Первые морозы, мандарины, оливье и, конечно же, запах ели – знаменуют приближение большого праздника – Нового года. Если мандаринов и елок в Абхазии в избытке, то снег и морозы мы не прочь были бы позаимствовать. Но есть еще один атрибут Нового года – это Дед Мороз. В каждой стране его называют по разному: Санта-Клаус, Аяз-Ата, Пэр-Ноэль, а в Абхазии – он А7аа Бабаду… Имена у него разные, одно остается неизменным – призвание дарить подарки и радость тем, кто верит в чудо и ждет его.

Помню себя девчонкой лет пяти, с большим трепетом ожидающую А7аа Бабаду, который, как мне говорили, живет в высокогорном селе Псху, среди лютого мороза и больших снежных сугробов. Помню, как он в белой бурке, в национальной черкеске, держа в одной руке посох, а в другой – подарок, приходил ко мне. Однажды, рассказав стишок и получив заветный подарок, я выбежала на улицу в надежде увидеть коней в упряжке, которые его привезли. Но вместо них возле ворот стояла современная машина «мерседес», а пакет, в котором лежали мои подарки, был с эмблемой магазина, в котором часто покупала продукты мама. Когда я зашла в комнату, А7аа Бабаду уже присоединился к праздничному столу и совсем забыл про меня. Вот тогда я и догадалась, что он не настоящий. Но, мне, пятилетнему ребенку, так не хотелось осознавать, что этого волшебника не существует. Чтобы не потерять веру в волшебство, я стала писать письма известному во всем мире Санта-Клаусу. И не напрасно…В новогоднюю ночь, по традиции, взяв молоко и сладости в знак благодарности Санте, я, усевшись возле камина, украшенного рождественскими носками, стала прислушиваться к каждому шороху в надежде услышать звук саней и стук копыт оленей. Мне думалось, будто из самой Лапландии они везут ко мне знаменитого Санта-Клауса. И вот Санта в красном тулупе с длинной бородой, с большим красным мешком, в котором лежал и мой подарок, пришел. Прошлые ошибки он учел и к визиту подготовился уже старательно. Помню его холодные руки, главный показатель того, что прибыл он из заснеженного края Северной Европы. Санта сказал, что упряжку с оленями оставил на крыше дома, чтобы не привлекать внимания соседей. (Как оказалось, это был тот же А7аа Бабаду, а свой «мерседес» он припарковал на соседней улице, чтобы я его не заметила, и шел пешком до моего дома, оттого и руки ледяные). Раз машины возле дома не было, значит, Санта не врет, подумала я. Одно смущало: откуда Санта, который родом из Европы, так хорошо знает абхазский язык? Но под впечатлением от подарков все мои вопросы исчезли.

С тех пор Санта-Клаус каждый Новый год приходил ко мне. И не важно, как его зовут: Дед Мороз, А7аа Бабаду или Санта-Клаус… Важно то, что он дарит веру в волшебство.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 138Выпуск: 3878Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА