НОВЫЙ ГОД: НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Как я искала братика

Лето. Мне три с половиной года. Я впервые иду в детский сад. (Кстати, этот садик существует и сейчас, и называется он «Красная шапочка»). Деталей своего первого дня в садике я не помню, но мама рассказала, что уже в первый день, вернувшись домой, я очень серьезно спросила, как я появилась, откуда меня взяли, потому что «Иру нашли в капусте, Саиду – в кукурузнике, а Свету принес аист». Так как я росла одна, днем была с бабушкой, а вечером меня забирали домой, и большого общения с ровесниками у меня не было, то и вопросов таких у меня пока не возникало. Поэтому мама не была сразу готова к ответу, но, собравшись, сказала: «А тебя мы с папой нашли на елочке. У тебя, ты же знаешь, день рождения зимой, и вот однажды мы с папой гуляли по зимнему лесу, было холодно, и вдруг я увидела, что на одной елке, на ветке сидит маленькая девочка. Вокруг нее снег, она очень замерзла и плакала. Нам стало очень жалко эту девочку, мы подошли, сняли ее с елки, завернули в шарф и принесли домой. Это была ты, ты и стала нашей любимой дочкой». Мама рассказывала, что такое объяснение меня удовлетворило полностью.

В детский сад я ходила с удовольствием. Время летит быстро. Настала зима, а с ней и Новый год. В один из последних дней уходящего, когда мы с мамой вернулись после трудового дня домой, папа во дворе устанавливал в крестовину большую пушистую елку и небольшим топориком стесывал нижние ненужные ветки. Что было дальше, я помню хорошо. Я набросилась на папу с кулаками, била его, плакала и кричала: «Не руби ветки, вдруг там ребенок сидит, мне братик нужен». Меня долго не могли успокоить, папа заверял, что хорошо проверил каждую ветку: ни братика, ни сестрички для меня там не было. Но я не верила, хотела сама все посмотреть. Помню, елку подняли, мама держала ее, чтобы она не упала, а папа взял меня на руки, и мы с ним проверили каждую ветку. Я перестала плакать, но сказала, когда мы будем покупать елки в другой раз, то будем смотреть все, и выберем ту, где на ветке будет сидеть маленький ребенок, и все равно, девочка или мальчик, возьмем любого. Мама и папа согласились.

Мне и сейчас иногда хотелось бы поговорить с сестрой или братом. Но…

Дед Мороз пролез в замочную скважину

По семейной традиции Новый год мы встречали у моей тети. К 10 вечера уже собирались уходить из дома. Мне почти 5 лет (через пару недель должно исполниться). Я верчусь около елки, все посматриваю, не появилось ли что под ней. В существовании Деда Мороза я не сомневалась и уже давно рассказала ему о своем желании. А оно такое. Мне нужен дом для трех моих любимых, маленьких куколок, их зовут Вера, Надя, Люба, а я их мама, и меня зовут Софья. (По аналогии с популярными именинницами 30 сентября: Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья).

Нам уже пора выходить, я еще раз заглядываю под елку – пусто. Мама меня успокаивает: Дед Мороз – волшебник, и детей он не обманывает.

Новый год вся наша семья встретила красиво и хорошо. В самом начале я веселилась, а потом, конечно, заснула. Домой мы вернулись под утро. Я сразу бросилась к елке – под ней стоял роскошный дом. Я замерла в восхищении. Папа снял конусообразную крышу, а в домике – три кроватки для моих любимиц, столик и маленькие табуреточки. Моему восторгу нет предела. А потом я сказала: «Я понимаю, как Дед Мороз попал в дом – он пролез в замочную скважину, но как он протащил через нее этот дом?» (Росла я в послевоенные непростые годы – конец сороковых ХХ века. Сегодняшним родителям, их детям и не представить, какими пустыми были полки в игрушечных магазинах. Кукольный дом от Деда Мороза сделали в столярной мастерской Автотранспортной конторы, где главным инженером работал мой папа).

…Я давно поняла, как Дед Мороз протащил целый дом через замочную скважину, и не удивляюсь этому. Но иногда, особенно в предновогодние дни, я думаю, как жаль, что под грузом бытовых забот, каждодневной занятости, выросшие дети перестают верить в чудеса, во всесилие и доброту Деда Мороза. А верить, наверное, надо. И не только верить, но и самим учиться дарить добро и творить чудеса. И всем будет жить лучше.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 138Выпуск: 3878Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА