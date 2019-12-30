ПРАЗДНИК БЫВАЕТ РАЗНЫЙ

Накануне 1997 года, я, как и все школьники Гудаутской пятой средней школы, в которой училась с первого по одиннадцатый классы, с трепетом готовилась к новогоднему утреннику, который в общеобразовательных учреждениях Гудаутского района традиционно проходил 25 декабря. В тот год праздник в школе, как никогда обещал быть грандиозным, ждали даже гостью – популярную в то время молодую абхазскую певицу Мадину Гулария, которая была участницей российской знаменитой в те годы детской песенной телепередачи «Утренняя звезда». Она обещала спеть, помимо собственных композиций, песню Уитни Хьюстон «I will always love you». После утренника, который должен был пройти в актовом зале школы, мы должны были уйти на новогодние каникулы.

К этому событию все классы школы готовили свои выступления, и мой – не был исключением. Современные танцы, традиционные абхазские, попурри на популярные в то время песни, смешные сценки, различные розыгрыши – репетиции концерта проводились за месяц до самого мероприятия. Вечером перед выступлением, проведя уже генеральную репетицию, все со спокойной душой разошлись по домам, в скором времени ожидая своего «звездного часа».

В тот вечер стало известно, что Гудаутская пятая средняя школа сгорела. Последствия пожара оказались серьезными. От школы остались всего лишь обугленные стены. Правда, учителям школы удалось вынести из здания самые важные документы, а все остальное – библиотека, классы, парты, актовый зал, фойе школы, коридоры – сгорело. Никто не мог поверить своим глазам: от нашей школы не осталось практически ничего. Помню, многие узнали о пожаре уже перед концертом, и они, одетые, кто в снегурочек, кто в зайчиков, кто в лисичек, чтобы принять участие в планируемом мероприятии, – рыдали. Так сгорела любимая школа, а вместе с ней ушло ожидание праздника, к которому дети так тщательно готовились.

Несмотря на происшествие, праздник был проведен в Гудаутском Доме культуры. Правда, в детских выступлениях угадывалась грусть. «Что теперь будет с нашей школой? Ее закроют?» – волновались мы, так как не хотелось покидать родные стены школы, своих друзей, любимых учителей. К счастью, школу не закрыли, и во время новогодних каникул мы приходили туда обустраивать классы в уцелевших корпусах школы, которую, как выяснилось позже, специально подожгли…

Все одиннадцать классов я проучилась в этой школе, ее же окончили мои сестры. Я очень люблю школьные годы своей жизни, которые были насыщенными, яркими, беззаботными, веселыми, где я обрела любимых друзей, имела отличных учителей, знающих своё дело. И мы, ученики, всегда достойно и с гордостью представляли свою школу на многих городских, районных и республиканских мероприятиях.

Сегодня, как и много лет назад, школа работает, ежегодно выпуская учеников, которые все еще занимаются в уцелевших корпусах школы. ждущей капитального ремонта. Недавно, что не может не радовать, Совет местного отделения ВААК в Гудауте провел в школе водопровод. С 1996 года учреждение оставалось без водопровода: все эти годы воду приходилось приносить со двора ведрами.

Пользуясь случаем, поздравляю коллектив моей школы с наступающим Новым годом! Желаю процветания, сил, терпения, крепкого здоровья, кавказского долголетия, исполнения самых заветных желаний!

Надеюсь, настанет тот день, когда на Гудаутскую пятую школу обратят внимание, и она будет принимать учеников уже в отремонтированном здании!

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 138Выпуск: 3878Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ