СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ЧЕСТВОВАЛИ ЮЛИЮ ПАПБА

В Сухуме, в Государственной республиканской библиотеке для молодежи, отметили юбилей Юлии Захаровны Папба. С доброй и мудрой улыбкой, окруженная любовью и вниманием собравшихся – близких ей и почитающих её людей, она принимала сердечные поздравления и букеты цветов.

Юлия Захаровна является яркой представительницей своего народа. Её ум, организаторские способности, смелость и патриотизм проявились именно тогда, когда она работала секретарем Гудаутского райкома партии – в 70-х и 80-х годах. Это время совпало с особым обострением национально-освободительного движения народа Абхазии за свою самобытность и независимость. Ю.Папба умела отстаивать интересы своей республики на всех уровнях партийной и советской иерархии, не боялась говорить правду, не боялась потерять свое кресло. Не растерялась она и тогда, когда грузинские агрессоры решились на физическое устранение абхазского и других народов, мирно сосуществовавших в нашей стране. Она создала Комитет женщин Абхазии, организовывала митинги, ездила по республикам Северного Кавказа, стучалась во многие инстанции мира, чтобы донести правду о войне, о целях вооруженных формирований Грузии, вторгшихся в Абхазию. Возглавляемый ею Комитет женщин старался поддерживать бойцов на линии фронта, поддерживать семьи, в которых теряли сыновей и дочерей.

О Юлии Захаровне говорить можно много, и говорили на встрече – много и искренне – Гарри Купалба, работавший с ней в райкоме партии, журналистка Екатерина Бебия (именно при её поддержке и была организована эта встреча в библиотеке для молодежи), старейшина Сергей Чакветадзе, председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба, депутат Парламента РА Александр Анкваб и многие другие.

В заключение вечера Юлия Захаровна благодарила всех за теплые слова и пожелала им мира и благополучия.

МАТЕРИ ВСТРЕТИЛИСЬ С НАРОДНЫМ ПОЭТОМ

В сухумском помещении движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» состоялась встреча с автором романа в стихах «Отчизна», народным поэтом Абхазии Мушни Ласуриа. На встрече присутствовали матери погибших в грузино-абхазской войне защитников Родины, а также Любовь Сосналиева – супруга министра обороны РА, Героя Абхазии Султана Сосналиева, который уже во второй день после вторжения войск госсовета Грузии оказался в Гудауте. На встрече присутствовали и ученые, представители общественности Абхазии.

Давая высокую оценку и содержанию изданного на абхазском и русском языках романа, и титаническому труду автора, доктор исторических наук, заместитель директора АбИГИ Аслан Авидзба сказал, что мы сегодня, читая «Отчизну», имеем возможность снова осмыслить то, что пережито, что сделано, что одолено благодаря героизму как бойцов, так и матерей, воспитавших горячих патриотов.

Ученая Лили Хагба, в войну работавшая в штабе КНК в Гудауте, отметила, что в Абхазии не исключали возможности войны и поддержки братских народов Северного Кавказа, но не думали, что придет их столько – готовых погибнуть за нашу свободу и независимость.

Добровольцы были чисты в своих порывах и помыслах, отметила Л.Сосналиева и подчеркнула, что история когда-то разъединила наши народы, но война, как бы это ни звучало кощунственно, нас объединила. Все это отражено и в романе М.Ласуриа.

Член Общественной палаты Эдуард Квирая, фронтовичка-связистка Фатима Квирая, потерявшие в войну своих сыновей Гули Кичба (руководительница республиканского Движения матерей), Тамара Езугбая, Эмма Ермолова, Нанули Шинкуба, Нюра Габуния, Заира Лагвилава, Анжела Исаханян, Анна Шанава благодарили Мущни Таевича за отражение в романе как истории войны и героического духа бойцов, так и переживаний народа, матерей в том числе.

Автор благодарил всех собравшихся, особенно матерей, за теплую встречу.

– У писателей, проживших, как я долгую жизнь, много бывает встреч. И у меня они были. Но сегодняшняя – особенная, – сказал Мушни Ласуриа. В заключение встречи он прочитал отрывки из «Отчизны» на абхазском и русском языках.

ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИСОВСКОГО И ЧУРКИНА

В АбИГИ состоялась презентация книги «Западный Кавказ в первой половине XIX века. По материалам Ф.Я. Лисовского и В.Л.Чуркина», составителем, автором предисловия, примечаний и указателей которой является кандидат исторических наук, старшая научная сотрудница Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Лариса Цвижба. Книга посвящена военно-политической ситуации на Западном Кавказе, сложившейся в годы Кавказской войны, которая ввергла «регион в длительное, почти полувековое тяжелое, кровавое противостояние, стоившее обеим сторонам многих жертв и потерь». Этот сборник архивных документов невозможно читать без содрогания и без сожаления – по крайней мере такие чувства будут испытывать все те, кто неравнодушен к истории Абхазии и всего Кавказа, к взаимоотношениям с Россией. Потому что «многие жертвы и потери» с обеих сторон, принесенные этой войной, были и впрямь напрасными. Ведь большинство исторических и политических конфликтов можно было, впрочем, как и сейчас во всем мире, решать в процессе диалога и идеологии, гуманного отношения как к своим гражданам, так и к противнику. Чтобы лучше понять, что происходило в XIX веке на Кавказе, надо прочитать содержащиеся в этой книге и адресованные высшему руководству Российской империи письма, рапорты, докладные записки, донесения Лисовского, Чуркина и других офицеров русской армии.

Во время презентации в АбИГИ выступил ответственный редактор книги, доктор исторических наук Юрий Анчабадзе из Института этнологии и антропологии имени Н.Миклухо-Маклая РАН. Он наряду с оценкой книги (она вышла в уходящем году в Москве, в издательстве «Наука – Восточная литература») выразил благодарность Муссе Экзекову за финансовую поддержку в её издании. Благодарность М.Экзекову выразила и сама Лариса Цвижба – и в книге, и во время выступления на презентации.

Выдержки из книги «Западный Кавказ в первой половине XIX века. По материалам Ф.Я.Лисовского и В.Л.Чуркина» были опубликованы в двух недавних номерах газеты «Республика Абхазия» (№№112, 115), которые называются «Разные периоды Кавказа» (из предисловия) и «О Псху» (из докладной записки цебельдинского пристава прапорщика Лисовского).

25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ «КАВКАЗА»

Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» имени Кандида Тарба отметил своё 25-летие. Отчетный праздничный концерт состоялся в Сухуме, в Абхазской госфилармонии.

Зал был переполнен. Танцоры «Кавказа», как всегда, показали на сцене свое высокое мастерство, исполняя абхазские танцы и танцы народов Северного Кавказа.

За четверть века школу мастерства этого прославленного коллектива прошли сотни девушек и парней, но многие из танцоров сегодня вне ансамбля – то ли из-за возраста, то ли из-за того, что создали свои творческие коллективы, то ли заняты в других сферах деятельности или уехали из Абхазии. Но они продолжают любить свой родной ансамбль, и в этот юбилейный вечер подарили ему специально подготовленный танец.

На юбилей ансамбля приехало много гостей из Северного Кавказа – ведь ансамбль создавался в память о погибших в войне, в том числе добровольцах из северокавказских республик. А руководители «Кавказа» – ушедший не так давно из жизни Кандид и его младший брат Арвелод, ныне возглавляющий ансамбль – имеют массу друзей-коллег из братских республик. И Арвелод Тарасович принимал на сцене филармонии поздравления от экс-министра культуры Чеченской Республики Дикалу Музакаева, художественных руководителей академических ансамблей – «Кабардинка» Игоря Атабиева, «Нальмес» Аслана Хаджаева, «Аватан» из Республики Дагестан Алимагомеда Алиева, театра танца «Меркурий» из Карачаево-Черкесии Мурата Гагиева… Поздравляли также руководители творческих коллективов, министерств и ведомств, главы районных и городских администраций Республики Абхазия.

Прозвучал поздравительный адрес от имени Спикера Парламента Валерия Кварчия.

С юбилеем ансамбль «Кавказ» поздравил Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, который обещал танцевальному коллективу финансовую поддержку в один миллион рублей.

Подборку к печати подготовила Заира ЦВИЖБА

Номер: 138Выпуск: 3878Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА