БУДНИ АБХАЗСКОГО ПОСОЛЬСТВА В РОССИИ

На предновогодней волне

«В 2019 году Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в РФ И.М. Ахба, представляя интересы Республики Абхазия в Российской Федерации, осуществлял непосредственное руководство Посольством, курировал внешнеполитические и консульские вопросы, защищая интересы и права граждан и юридических лиц Республики Абхазия».

Это – официальное и короткое обоснование деятельности Посла РА в РФ и всего Посольства. Однако если раскрыть то, что кроется за этими лаконичными строками, откроются будни – активные, насыщенные событиями масштабными и не совсем таковыми, значимостью от государственной до личной, будни непростые, далеко не всегда спокойные и упорядоченные.

Застав (по телефону) Посла Игоря Муратовича Ахба в эти предновогодние дни в кабинете, предложив ему порадовать наших читателей интересными деталями о жизни абхазских дипломатов в России, и, получив согласие на это, я все-таки не смогла приступить к беседе. Посол спешил на прием от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, который проводился в столичном Большом театре. Задерживать Посла я, конечно, не стала. Мы распрощались.

Но на другой день я не отказала себе в удовольствии расспросить Игоря Муратовича о вчерашнем торжестве, прежде чем начать задавать ему вопросы о посольских буднях. Он сказал, что все было организовано предельно достойно, красиво. У него было много встреч и общений с гостями приема, особенно с представителями других посольств, аккредитованных в России, говорили на самые разные темы, но, подчеркнул мой собеседник , «беспредметных и пустых разговоров у дипломатов не бывает, да и не должно быть в любой, даже самой непринужденной и раскованной обстановке. Нельзя исключать, что услышанное когда-то может быть не только припомнено, но и использовано по-разному, в собственной интерпретации. Так что любой дипломат всегда обязан быть в рабочем режиме, на своем посту». Игорь Муратович особо отметил, что министр Сергей Викторович Лавров на правах хозяина приема как всегда был предельно доброжелателен, остроумен, корректен. Замечательный подарок получили все участники приема – оперу «Пиковая дама» в великолепном исполнении солистов Большого театра.

…Обсудив музыкальные впечатления, мы с моим телефонным собеседником вернулись на круги своя – к каждодневной работе Посольства. Игорь Ахба сказал: «Кое-кто, по незнанию, естественно, считает, что основная забота дипломатов – посещение приемов и встреч в разных посольствах, в государственных российских структурах, связанных с разными национальными праздниками, торжественными, юбилейными датами и другим поводами. Но главные задачи, стоящие перед любым Посольством, – это решение внешнеполитических вопросов страны, защита интересов и прав ее граждан. И именно это требует от каждого сотрудника нашего абхазского Посольства максимального напряжения сил, принципиальности, широкой эрудиции, нередко чисто человеческой сострадательности при неукоснительном соблюдении законов».

Решая государственные внешнеполитические вопросы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Абхазии в РФ в соответствии с предоставленными ему полномочиями и задачами, поставленными руководством страны, регулярно осуществлял контакты с законодательными и исполнительными органами РФ, это – Администрация Президента, Федеральное Собрание, Правительство, МИД, Россотрудничество, разные министерства и ведомства, это – Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, различные общественные организации. Их цель – расширение и укрепление каналов взаимодействия и сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Активизируется общение с иностранными дипломатами, аккредитованными в РФ, для установления с ними более плотных контактов и сотрудничества.

А в МИД России с участием абхазского Посла И.Ахба проходят регулярные встречи и консультации с руководством внешнеполитического ведомства, директорами территориальных департаментов – Четвертого СНГ, Латинской Америки, Африки, Четвертого Европейского, Ближнего Востока и Северной Африки, Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными организациями и другими по вопросам двусторонних отношений, взаимодействия с российской стороной в области внешней политики, направленным на укрепление международных позиций Республики Абхазия. В ноябре нынешнего года в МИД РФ состоялась встреча И.М. Ахба с вновь назначенным заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко, в ходе которой также обсуждались актуальные вопросы абхазо-российских отношений.

Как и всегда, Посол Абхазии продолжает диалог с послами и высокопоставленными дипломатами иностранных государств в РФ: Южная Осетия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия, страны СНГ, Гана, Бурунди, ЦАР, ЮАР, Нигерия, Танзания, Ангола, Судан, Джибути, Габон, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Иордания, Палестина, Шри-Ланка, Бангладеш, Вьетнам, Израиль, Болгария, Сербия, Коста-Рика, Боливия, Эквадор, Перу, Доминиканская Республика, Аргентина, Куба, Святой Престол и другие. В ходе бесед обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, возможности, перспективы и формы установления двусторонних отношений.

На встречах И.М. Ахба с директорами департаментов Африки и Четвертого Европейского (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Кипр, Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория) также обсуждались возможности и перспективы установления двусторонних отношений со странами курируемых регионов, а также возможности и форматы участия Республики Абхазия в различного рода форумах.

Во время поездок в Москву руководителей Абхазии, Министерства иностранных дел в Посольстве проводятся рабочие встречи и совещания.

Много внимания дипломаты Посольства уделяют контактам с активами абхазских диаспор Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, других городов России. Чаще всего приходится заниматься вопросами, касающимися помощи соотечественникам, проживающим в РФ, защиты прав и интересов граждан Абхазии, студентов, обучающихся в российских вузах.

В уходящем году продолжилась практика встреч в Посольстве со студентами из Абхазии, которые учатся в МГИМО, Дипломатической академии МИД России, Финансовом университете, РУДН, МГЮА, РГСУ, театральных и других. Игорь Муратович рассказывает, что беседовать с ребятами приходится о разном и многом: иногда кого-то и пожурить по-отечески надо за пропуски занятий, несданные экзамены, кого-то похвалить, поддержать, поставить в пример. Ну, и конечно, молодым представителям нашей республики, оказавшимся в самостоятельной жизни, не мешает напомнить о том, что они здесь, в России, представляют Абхазию. Это очень ответственно, и чести своей Родины им ронять никак нельзя.

Продолжаются занятия в Московской абхазской воскресной школе при Посольстве. В школе ребята изучают абхазский язык, историю, традиции, культуру Абхазии.

Гостями Посольства в этом году, и, надо сказать, что все встречи прошли очень содержательно и интересно, стали писатель В.Делба, художник Б.Ашуба, музыкант В. Абрамян-Эшба, а также представители научных кругов, российские и зарубежные предприниматели.

В 2019 году непосредственно Посольством был организован ряд мероприятий: в феврале в Чеховском культурном центре состоялся вечер, посвященный 145-летию со дня рождения Д.Гулиа; в сентябре проведен дипломатический прием по случаю 26-й годовщины Победы и Независимости Республики Абхазия. Посольство оказало содействие в организации шествия абхазской колонны в акции «Бессмертный полк» 9 мая и в проведении совместно с Московской абхазской диаспорой второго фестиваля «Апсны» в парке Красная Пресня, где жители и гости Москвы могли познакомиться с культурой, традициями, национальной кухней Абхазии.

Одна из приоритетных задач Посольства – анализ отношений Республики Абхазия с государством пребывания – Российской Федерацией, внешней и внутренней политики, положения в системе международных отношений. Уполномоченными дипломатами готовятся еженедельные аналитические отчеты, охватывающие широкий спектр вопросов: место Абхазии в концепции внешней политики России как основного политического союзника и торгового партнера Абхазии; общественная реакция в России на события, происходящие в Абхазии; Абхазия в политической системе Закавказья и Северного Кавказа; международно-правовые аспекты становления Абхазии как независимого государства; взаимодействие Абхазии с международными организациями, блоками и институтами (ООН, НАТО, ОБСЕ, ПАСЕ, СНГ, ЕС), участие Абхазии в Женевских дискуссиях, анализ внутриполитической ситуации в Грузии и российско-грузинских отношений, позиция официальных грузинских властей по событиям, прямо и косвенно связанным с Абхазией, Россией и регионом Северного Кавказа и многое другое.

Серьезные обязанности ложатся на пресс-службу Посольства, это – установление контактов со СМИ, аккредитация журналистов для поездок в Абхазию, приглашение прессы для освещения мероприятий, проводимых Посольством, организация интервью, комментариев по тем или иным событиям, материалов для новостного раздела сайта Посольства.

Что касается торгово-экономического направления, то здесь Посольство ведет работу во взаимодействии с Торговым представительством Абхазии в РФ, являющимся составной частью дипломатического представительства, налаживая деловые связи и линии партнерства с российскими и зарубежными агентами. Еще одной важной функцией Посольства в соответствии с существующим положением является участие в подготовке проектов международных договоров Республики Абхазия с государством пребывания. В 2019 году при непосредственном участии Посольства были подготовлены к подписанию:

Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года;

Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Республики Абхазия;

Дополнительное Соглашение к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия.

Работа по согласованию и подготовке к подписанию двусторонних документов договорно-правовой базы, находящихся на этапе межведомственного согласования, продолжается.

В соответствии с календарем дат и событий, требующих протокольного реагирования, Посольство ведет активную работу, связанную с направлением нот и писем официальным лицам в РФ, посольствам иностранных государств, аккредитованных в РФ, по случаю национальных праздников, юбилейных и памятных дат, направляет поздравительные письма в связи с назначением новых послов иностранных государств в РФ, избранием глав государств и правительств и т.д.

Что касается консульского направления деятельности – защиты интересов и прав граждан и юридических лиц Республики Абхазия в Российской Федерации, то только в уходящем году Посольством РА в РФ уже принято более 500 граждан для консультирования и оказания помощи по консульским вопросам.

В Посольство поступают тысячи звонков. Наибольшая активность проявляется в преддверии курортного сезона, когда граждан, собирающихся посетить Абхазию, интересуют вопросы пересечения государственной границы, визового режима и порядка получения виз, пребывания и отдыха в Абхазии, местные нормы поведения и обычаи.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Муратович Ахба подчеркивает, то, о чем он рассказал, это только ведущие направления деятельности Посольства. Специфика же представительской работы такова, что не все в работе дипломатического ведомства поддается отчетности.

… В эти предновогодние дни в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации по-настоящему горячие деньки – коллектив готовится к встрече весьма солидных и требовательных гостей – на новогоднюю елку в Посольство собираются дети, и все должно быть красиво, загадочно, завлекательно. Так, конечно, и будет. Опыт в организации таких ответственных мероприятий у коллектива абхазских дипломатов в Москве есть.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 138Выпуск: 3878Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА