Новый год из детства

За окном порхают снежинки. Отдернув занавеску, старшая сестра, младший брат и я прильнули к стеклу и с восторгом следим за этим царственным медленным полетом. Маленькие белые звездочки тают, едва достигнув земли. А нам надо много-много снега, чтобы могли утром поиграть в снежки, слепить снеговика. Братишка уже выпросил у мамы морковку и пуговицы, какую-то шляпу, нашел где-то ведерко (а вдруг шляпа снеговику не подойдет). Он убеждает нас, что снег будет большой.

Мама хлопочет на кухне, печет к празднику пироги с рисом и яйцами (такие могут быть только у мамы). В доме пахнет сдобой, свежей хвоей и мандаринами. Да и какой Новый год без елки и мандаринов!

Елку мы украшали несколько дней назад. Ее принес папа – роскошную, высокую, пушистую. Обычно верховодила у нас старшая сестра Лия. Она показывала нам, куда какую игрушку надо повесить, но в этот день Лия находилась у родственников, и маленький брат Славик уговорил меня украсить елку без нее. Он так ныл и канючил, что я согласилась. Лия неожиданно приехала в тот же день. Увидев наряженную елку, она оглядела ее критическим взглядом, и тут же дала команду: «Снимайте все игрушки. Вы ее не так нарядили!». Это был единственный год в моей жизни, когда елку мы наряжали дважды. Может быть, поэтому и запомнился этот Новый год из детства.

Каждый год братишка предлагал устроить засаду Деду Морозу, подкараулить его с подарками, но как бы поздно мы ни ложились спать, наш «захват» Деда Мороза так и не удался. Мы засыпали, а утром неизменно под нарядной красавицей-елкой находили подарки.

И сегодня я люблю эту предпраздничную суету, когда все вокруг в движении, люблю это сладостное предвкушение сказочного семейного торжества, именно семейного, люблю этот красивый волшебный праздник, когда все члены семьи собираются за большим нарядно украшенным столом с разнообразными яствами, бьют куранты, звенят бокалы, звучат добрые пожелания, льется музыка. И лица, и глаза у всех радостные. Дай бог всем нам здоровья и счастья, мира и добра! С наступающим Новым годом!

Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 138Выпуск: 3878Рубрика: обществоАвтор: Елена ТЕРЕНИНА