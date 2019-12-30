ЗАКОН – НЕ ИГРУШКА

Интервью газеты «РА» со Спикером Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерием Кварчия

– Валерий Ермейович, завершается год. В таких случаях обычно подводятся итоги. И хотя у парламентариев был год не полностью рабочим из-за проведения президентских выборов, тем не менее работа в стенах законодательного органа велась, и порой, как помнится, достаточно интересная. Какие из основных принятых законов или законопроектов Вы считаете наиважнейшими?

– Начну с предпоследнего заседания сессии Народного Собрания – Парламента. На нем в четвертом и окончательном чтении принят Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия». Этот Закон защищает положения Конституции Абхазии о неприкосновенности границ нашей страны. И за попытки их изменения, в том числе со стороны должностных лиц в верхних эшелонах власти предусматривает строгие меры наказания. Например, за действия, направленные на передачу иностранному государству всей территории Республики Абхазия или на отделение от территории её части предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Срок от восьми до пятнадцати лет грозит гражданам РА, поступившим на службу в иностранную разведку. И много в этом Законе других серьезных статей. Но, по моему мнению, Закон можно было бы еще больше ужесточить. И это не поздно сделать.

Следующий Закон, на котором следует остановиться и который принят депутатами единогласно во втором и окончательном чтении, – гуманитарного характера. Это Закон «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия». Он охватывает 2 587 человек. Пенсии увеличиваются круглым сиротам – 123 человека, инвалидам с детства – 2 426 человек и инвалидам Советской армии 1-й, 2-й и 3-й групп – 38 человек. Дополнительная потребность на финансирование выплат пенсий в месяц составит чуть более 2 миллионов 700 тысяч рублей, и эта сумма выплачивается из бюджета Пенсионного фонда РА.

В законодательном плане мы завершили реформирование налоговой системы в Абхазии, вернее – завершится с принятием Закона «Об упрощенной системе налогообложения», который пока принят в первом чтении. Это совершенно новый проект Закона и приведет к замене спецналога на отдельные виды деятельности, вводит единый налог с оборота, словом, упрощает ведение бизнеса.

Также перед этим в первом чтении был принят законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС». В целом проект направлен на применение дифференцированного подхода в определении ставок налога на добавленную стоимость – 0%, 3%, 7% и 10%, устанавливает более справедливое налогообложение по отношению к налогоплательщикам, находящимся в различных социально-экономических условиях.

Это если коротко охарактеризовать эти два законопроекта. Они не столь просты и не без недостатков. Думаю, что ко второму чтению соответствующий парламентский Комитет доработает пробелы и усложненные места.

Конечно же, наиважнейший Закон, который мы начали обсуждать и рассматривать на заседании сессии вовремя, так как из Правительства мы его также получили вовремя, – это «О Республиканском бюджете на 2020 год». Правда, он не полностью отвечает всем потребностям нашего государства и общества, далек от бюджета развития. Но все-таки в нем заложены меры для пошагового движения вперед.

– «Строгий закон виноватых творит» – есть такая пословица. Вы ужесточили закон о наркотиках. Стало ли больше виноватых? И как, вообще, вы проверяете действенность принятых вами законов?

– Да, мы внесли изменения в законодательные акты по вопросу потребления и распространения наркотиков – во втором и окончательном чтении. Это очень актуальный для нашего общества вопрос. И касается ужесточения мер наказания, неотвратимости и невозможности смягчения наказания за распространение наркотиков. Некоторые измененные статьи предполагают штрафы до полутора миллиона рублей, лишения свободы сроками до восьми, десяти, двенадцати, пятнадцати лет с соответствующими штрафами, а также пожизненное лишение свободы (или смертную казнь) с конфискацией имущества. Есть и статьи, предусматривающие лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на разные сроки параллельно со значительными штрафами. Изменения предусматривают также увеличение объемов наркотических средств, за которые привлекаются к ответственности. Правда, сказать, что наркоманов и наркотиков стало меньше, – не могу.

А что касается действенности принимаемых нами законов, то об этом я говорил и раньше, и теперь повторяю: надзор за исполнением законов осуществляет прежде всего Генеральная прокуратура. Мы принимаем законы, а если они не соответствуют времени (устарели) или изменившимся условиям, вносим поправки, то есть создаем, как принято говорить, правила игры. Но закон – не игрушка. По законам живет общество, развивается государство. И законы, конечно же, требуют строгого исполнения.

– А есть законы, которые не удалось принять, не успели? О каких из них вы сожалеете?

– Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия «О проверке соответствия Конституции Республики Абхазия положений Закона Республики Абхазия «О недрах», нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Абхазия и заключенных договоров и соглашений по геологическому изучению, разведке и добыче углеводородного сырья на территории Республики Абхазия». После обсуждения Постановление не набрало нужного количества голосов, чтобы быть принятым. Это один из серьезных и важных документов.

Перед этим на одном из заседаний сессии также обсуждалось Постановление «О создании Комиссии по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия».

– Я помню период обсуждения этого вопроса о нефтедобыче – и не только в Парламенте, но и в обществе. Было столько бурных дебатов! А сегодня никто уже перья не ломает, забыли эту тему. Дальше ничего не нужно?

– К сожалению…

Из того, что не успели принять, я назову законопроект «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Он принят пока только в первом чтении. Этот документ родился по ходатайству инициативной группы граждан Абхазии и на основе законопроекта депутата Аслана Бжания. Также вокруг этого законопроекта было много дебатов. Он достаточно сырой, и это признают многие. Надеюсь, что мы сможем вскоре создать хороший закон и внести соответствующие изменения также в другие законы или кодексы.

– Знаете, Валерий Ермейович, очень хочется, как всегда, поговорить о дисциплине и этике депутатов. Ведь по их вине «проваливались» некоторые законы и постановления, в том числе и названные Вами. Но перед Новым годом не будем об этом. А пожелаем им всем и Вам в первую очередь радости, благополучия, счастья и успехов в вашей законотворческой деятельности. Ведь вас избрали граждане нашей страны и ждут от вас достойной и правильной работы. И спасибо Вам за интервью.

– Взаимно желаю всего прекрасного. С Новым годом!

Интервью вела Заира ЦВИЖБА

Номер: 138Выпуск: 3878Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА