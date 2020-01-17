СПОРТ

Прошел III открытый турнир города Сочи по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Евгения Эпова.

В турнире приняли участие более 140 спортсменов из 12 юношеских команд из различных регионов России и команда Республики Абхазия.

Сборная команда Республики Абхазия состояла из девяти спортсменов из Гагры и Гудауты.

В копилке наших спортсменов семь медалей, из них две золотые, две серебряные и три бронзовые.

Первые места заняли Ажиба Эсам из Гудауты и Капба Георгий из Гагры.

Серебряными призерами стали Акопян Артур и Бжания Эри из Гагры.

Третьи места заняли Тополян Артур из Гагры, Гунба Инал, Чачибая Давид и Чанба Алан из Гудауты.

Маркарян Эдуард был награжден специальным призом «За волю к победе».

Тренируют спортсменов главный тренер сборной Абхазии по рукопашному бою, заслуженный тренер РФ и РА Алексанян Ваграм и тренер гудаутских спортсменов Чанба Аляс.

Организаторами турнира выступили местное отделение ДОСААФ России города Сочи Краснодарского края и первичное отделение ДОСААФ России «Спортивный клуб армейского рукопашного боя г.Сочи «Ястреб».

Сержант Евгений Эпов – командир штурмового отделения 23-го отряда спецназа «Оберег» (г. Челябинск) Уральского регионального командования ВВ МВД России – погиб в 2012 году в Кизлярском районе Республики Дагестан. В ходе столкновения с вооруженными боевиками Евгений спас своих товарищей, накрыв собой гранату. Ценой своей жизни он обеспечил выполнение боевой задачи. Указом Президента России за героизм, мужество и самоотверженность сержанту Евгению Юрьевичу Эпову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту