СПОРТ

В г. Сочи прошел фестиваль по тхэквондо ИТФ среди мальчиков и девочек 7-8 и 9-10 лет.

В турнире приняли участие команды и клубы Краснодарского края и команда Республики Абхазия.

Абхазию представляли 11 спортсменов, занявших пять первых мест и три третьих в личных поединках и пять первых мест и одно второе в формальных упражнениях (по тулям).

Первые места заняли Шванба Илларион, Ахрютина Неонилла, Сичинава Амелия, Добжицкий Владислав, Кохан Никита. Третьими стали Цоцория Сария, Кочканян Давид и Керян Леонард.

Тренируют спортсменов Барциц Тимур, Гунба Саида и Торчинава Нугзар.

Спортсмены и тренеры благодарят Президента Федерации тхэквондо Абхазии Гогуа Отара.

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту