СВЯЩЕННОЕ ВРЕМЯ – АЖЬЫРНЫХУА

Традиция

Праздник Ажьырныхуа со своим божественным покровителем Шьашъы – одним из древнейших, архаических божеств в абхазском пантеоне – занимает особое место в традиционной этнической религии абхазов. История этого праздника начинается с эпохи бронзы и меди и когда-то была связана с металлургией, металлообработкой, кузнечным ремеслом, религиозными культами и обрядами, связанными с ними.

В традиционном обряде моления Ажьырныхуа прослеживается связь мифа, ритуала, праздника. В народной философии абхазов все явления природы и вся деятельность человека рассматриваются в глобальной целостности и взаимосвязи.

Как известно, цель любого праздника творения, Нового года – переход от Хаоса к Гармонии. Переход же возможен через ритуал, через празднование. Праздник как акт торжественного обновления жизни требует особого, отличного от обыденной жизни поведения, со своими нормами, обязанностями, когда значима каждая мелочь, поступок, слово, действие. Это прерванное время, требующее к себе особого отношения для своего продолжения.

Если обратиться к этимологии абхазского слова «аныщъа» – праздник, то оно означает – моление, сопровождаемое радостью и весельем (для сравнения, русское слово «праздное» – свободное от трудов). В празднике отражаются все стороны культуры и быта народа: от религиозных верований до хозяйственной деятельности. Это время, когда оживают полузабытые мифологические представления и культы.

Календарно-праздничная традиция трансформируется в зависимости от социально-экономических, политических, социокультурных условий. Без сомнения можно утверждать, что кризисы, длительные войны, катастрофическое для народа массовое выселение («махаджирство» ХIХ в. – Прим.), колонизация, коллективизация, атеизм советского периода привели к упрощению, обеднению культуры праздника, иногда настолько, что в некоторых случаях остались лишь фрагменты празднества. К тому же, к сожалению, календарные обычаи и обряды абхазов принадлежат к числу недостаточно изученных разделов этнографии.

Как бы то ни было, благодаря традиционализму и консерватизму, характерным абхазской культуре, до наших дней дошли архаичные ритуально-обрядовые практики, имеющие тысячелетнюю историю, подобные Ажьырныхуа. И сегодня он открывает зимний цикл традиционной семейно-родовой, календарной обрядности абхазов. Этот праздник отмечается в ночь с 13 на 14 января, то есть 1 января по старому стилю (по юлианскому календарю, замененному на григорианский календарь в 1918 году).

Если в семье есть кузня как святилище и ее главные атрибуты (наковальня, молот и щипцы), то моление чаще всего проводят в специальные дни (ажьирамшы) – в основном в понедельник и четверг, хотя бывают и исключения. Например, фамилия Кварацхелиа в селе Дурипше проводит в среду, у некоторых бывает и в пятницу, и в другие дни. Часто встречающиеся несовпадения и отсутствие полного единообразия этого обряда связаны как с семейной историей (как они стали «данниками» кузни. – Прим.), так и с семейным характером самого ритуала.

Что же касается моления Ажьырныхуа (или часто называемое Хячхуама – в Бзыбской Абхазии), о котором мы говорим сегодня, связано с семидольным божеством культа кузни и кузнечного ремесла Шьашвы («Шьашъы-абжьныха» (семь святынь), «Шьашъы-ахьахду» (золотой владыка) и относится больше к периоду зимнего солнцестояния.

Любой праздник имеет свое священное время или делает это время таковым и требует соответствующего священного пространства. Хочется обратить внимание на важность календарной даты еще и потому, что последние несколько лет в передачах и публикациях (не научных! – Прим.) ошибочно начали говорить, что моление Ажьырныхуа можно проводить в течение всего месяца, когда заблагорассудится. При этом ссылаются на то, что сам месяц называется ажьырныхуа. Тогда по этой логике получается, что и другие календарные праздники абхазов Амшапы (Пасха), Нанхуа, Жъабран можно проводить в любой день одноименного месяца.

В своей замечательной статье, посвященной этой теме, историк Владислав Ардзинба подчеркивал, что время ритуала Ажьырныхуа по лунному календарю на абхазском звучит как «ашыкусеиюшара» – «время деления года», «амш азщара ианалаго» – «когда начинает расти день». По мифологическим представлениям абхазов, начало роста долготы дня 14 января связано с тем, что Господь мечет в море жар величиной с каменное лощило (лощило для проса. – Прим.).

Начиная с 1994 года, в Абхазии 14 января был официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, День обновления (сотворения) мира.

Об этой народной традиции рассказала этнолог Марина Барцыц агентству Sputnik-Abhazia

Номер: 1Выпуск: 3879Рубрика: обществоАвтор: Об этой народной традиции рассказала этнолог Марина Барцыц агентству Sputnik-Abhazia